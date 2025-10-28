Revelan el estremecedor contexto del video que grabó Lourdes Fernández

En medio del delicado momento que atraviesa Lourdes Fernández, integrante de Bandana, trascendieron nuevos detalles sobre el contexto en el que se encontraba la artista antes de que la policía detuviera a su expareja, Leandro Gómez García. Las informaciones aportan datos sobre las circunstancias previas a que se la encontrara en el departamento de su expareja y la situación de riesgo que atravesaba la cantante.

Según informó el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno americano, las investigaciones indican que, antes de su detención, el hombre habría llegado a golpear a la artista. También señaló que la joven mantuvo conversaciones con terceros que habrían reflejado su deseo de abandonar el lugar, aunque no habría podido concretarlo.

“¿Qué pasó adentro del departamento? El mismo día que no sabíamos donde estaba Lourdes, que él le hizo grabar un mensaje cuasi drogada, voy a contar lo que pasó: se logró determinar que García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola desde allí mediante patadas. Incluso, a través de conversaciones que ella mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo”, precisó.

Salerno se refirió al video que la cantante compartió en las redes sociales después de que su madre denunciara su desaparición, imágenes que despertaron alarma respecto a su estado y derivaron en la posterior detención de Gómez García. El periodista menciona que parte de lo que la cantante pronuncia en el video habría estado guionado por su ex.

Además, el comunicador leyó fragmentos de un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) sobre el estado de la artista. “Hay indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia. Quiere decir que, como lo viene padeciendo hace tanto tiempo y es víctima hace tanto tiempo y no conoce otra cosa, naturaliza y protege. Se observa un entrampamiento, o sea, Lourdes está en una trampa vincular atravesada por una situación de violencia de género de larga data, que actualmente sería invisibilizada por ella, valorando su situación los especialistas como de riesgo alto”, detalló Salerno.

Según destacó, los especialistas notaron que la cantante se mostraba reticente a denunciar, pese a que su relato evidenciaba conductas violentas continuas por parte de su pareja. Aunque la artista afirmó que se encuentra bien, sus declaraciones favorables al detenido provocaron alarma en el ámbito judicial y la fiscalía determinó que la artista se encuentra en una situación de “riesgo alto”, por lo que mantuvo las medidas de protección. El juez Diego Slupski, a cargo del caso, rechazó además el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Gómez García, por lo que seguirá detenido mientras se desarrollan las investigaciones por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

¿Qué dijo la madre de Lourdes?

En un móvil con Pamela David, Mabel López explicó por qué decidió denunciar la desaparición de su hija el 23 de octubre y relató que recibió audios de Lourdes a través de Lissa Vera en los que la cantante apenas podía hablar.

Poco después, Valeria Gastaldi, amiga de Lourdes, la contactó para relatarle que había ocurrido una agresión física contra la cantante. “Estaba trabajando en el hospital y empiezo a recibir algunos mensajes de Lissa con algunos audios con una voz de Lourdes que no era la de ella, casi que no podía articular palabra. Al ratito recibí mensajes de Vale, que hace años que no hablaba con ella, y por ellas me enteré que el 1 de octubre había habido una golpiza. Para el Día de la madre no había venido a verme, entonces fui atando uno y otro cabo, vas hilvanando”, apuntó la mujer.

Luego de recibir los mensajes de las amigas de Lourdes, Mabel se comunicó con Yamil, abogado de su hija, para informarle de la situación. El letrado presentó un escrito formal y, al mismo tiempo, Mabel acudió a la Unidad de Violencia Doméstica de la Ciudad para realizar la denuncia.

La mujer concluyó que no sentía miedo, pero sí una profunda preocupación por el futuro de su hija y por lo que podría suceder en los próximos pasos judiciales, a la vez que aclaró que su intención era actuar con rapidez y proteger a su hija de cualquier riesgo.