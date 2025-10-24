Lourdes Fernández fue dada de alta luego de ser rescatada por la policía: qué se sabe de su estado de salud

Anoche, tras casi 24 horas de extrema preocupación en torno a su paradero, Lourdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana, fue hallada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien quedó detenido e imputado por el fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones del delito de “privación ilegítima de la libertad”. En tanto, pasadas las 22.30 la cantante fue trasladada para su atención al Hospital Fernández, y recibió el alta durante la madrugada del viernes.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana detenido Policía de la Ciudad

Según reportaron fuentes policiales a LA NACION, Lourdes fue evaluada por el personal médico de la institución y, como no presentaba ninguna sintomatología, pudo dejar el hospital alrededor de las 2:30 sin la necesidad de permanecer internada en observación. Actualmente se encuentra en la casa de una amiga, al cuidado de su círculo íntimo.

Anoche había trascendido que, cuando la encontraron en el departamento de García Gómez, estaba deshidratada, descompensada, y, aparentemente, bajo el efecto de estupefacientes. Los medios periodísticos que estaban cubriendo el operativo policial, al que se sumó personal del SAME y la Policía Científica, reportaron que la cantante habría presentado dificultades para caminar y habría requerido la asistencia de los ambulancieros.

Así hallaron a Lourdes Fernández

Los efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron anoche a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186, perteneciente a Leandro García Gómez. “En el interior del inmueble fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después el hombre fue detenido”, precisaron fuentes judiciales a LA NACION. Según pudo saber este medio, había botellas de bebidas alcohólicas y pastillas que estaban fuera del blíster.

Efectivos policiales ingresaron a la casa de la expareja de Lourdes

“La investigación comenzó ayer a la madrugada con la presentación hecha por Mabel López Arias, madre de Lourdes. La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, dijeron las fuentes consultadas.

La madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez y había pasado por situaciones de violencia de género. En ese sentido, manifestó que “temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”.

Es por eso que la mujer presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y se inició una investigación policial para averiguar el paradero de la cantante. Los efectivos se dirigieron al domicilio de Palermo, donde fueron recibidos por García Gómez, que indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía en ese lugar.

Lissa Vera tras declarar ante la Justicia

Lissa Vera, amiga de Fernández e integrante de Bandana, también se presentó ante la Justicia y aseguró que García Gómez es “una persona muy peligrosa”. “Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, sentenció en diálogo con los medios, a la vez que indicó haber solicitado una medida perimetral contra el hombre. “Yo también tengo miedo. No sé cómo puede reaccionar una persona peligrosa como él“, señaló. Otras dos amigas de la cantante presentaron sus respectivas denuncias.