Revelan que a Carmen Barbieri “se le presentó la Virgen de Guadalupe” durante su internación

Carmen Barbieri sigue internada en coma farmacológico, luego de ser trasladada a terapia intensiva por las complicaciones de su cuadro de coronavirus, y cada día el mundo del espectáculo está atento a los partes médicos sobre su delicado estado de salud. Sandra Domínguez, íntima amiga de la artista, contó que durante los primeros días de internación tuvo una inesperada vivencia espiritual: “Se le apareció la Virgen de Guadalupe”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), Domínguez aseguró que la capocómica es muy creyente y se aferró aún más a la fe católica cuando su hijo, Federico Bal, luchó contra un cáncer intestinal. En este contexto, reveló el emotivo episodio que vivió en la Clínica Zabala: “Yo ya lo puedo decir, porque seguro ella lo va a contar cuando salga. Me dijo que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”.

Sandra Domínguez junto a su amiga de toda la vida, Carmen Barbieri Instagram

La periodista Nancy Duré aportó otro dato que resulta una coincidencia con el relato de la amiga de Barbieri: “Te mandó una imagen también de la Virgen cuando estaba internada, ¿no?”. Domínguez asintió y confesó que está esperanzada en la recuperación de la artista: “Sí, es algo muy positivo. Todos mis amigos, de todas las religiones, oraron. Médicos del cielo, gente hinduista, católicos, la Virgencita de Fátima, todos”.

“Cuando Carmen atravesó lo de Fede fue durísimo para ella el no poder acompañarlo, porque ya estábamos en pandemia, y siempre decía que los mensajes de la gente, los rezos y la fe eran lo que la habían ayudado”, remarcó la panelista Maite Peñoñori.

El miércoles, el hijo de Barbieri habló con Marcelo Polino en Flor de equipo (Telefe) y manifestó: “La están cuidando y cada día tenemos mejores noticias; esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que a mí más me duele: no poder estar cerca de mamá y darle un abrazo, porque toda esa ala de la clínica está cerrada al público, pero entiendo que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”.

LA NACION