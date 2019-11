La integrante del dúo Pimpinela disparó contra su examiga Andrea del Boca Crédito: Captura de pantalla

En las últimas horas se hizo efectiva en la justicia la denuncia por abuso sexual de Anna Chiara contra su padre, Ricardo Biasotti. A la espera de que se dictamine la prisión preventiva contra el empresario, Lucía Galán opinó al respecto y, si bien aseguró que no conoce demasiado al acusado, dejó muy en claro su postura.

Enemistada con Andrea del Boca desde hace varios años [Biasotti habría sido, justamente, el motivo de esa pelea], la cantante expresó: "Lo vi dos veces en mi vida pero considero que es un tema muy delicado. Yo personalmente lo hubiera tratado puertas adentro", relató la cantante de Los Pimpinela en un móvil con el programa Hay que ver.

Y, si bien aclaró que no puede opinar al respecto, criticó la actitud de Del Boca al hacerlo público en los medios. "Esto tendría que haber quedado en el ámbito familiar. Es un tema de familia y cada uno maneja la salud mental de sus hijos como puede (...). Cuando uno no quiere que se enteren de las cosas, no se enteran y si sale a la luz, hay que saber darle un corte", disparó la cantante y actriz, que este verano protagonizará Hello, Dolly! en calle Corrientes.

"No por ser personajes públicos, todo tiene que ser público. Creo que hay cosas que se hablan dentro de la casa o de un juzgado, hay límites. A mi hija no la hubiera dejado hablar públicamente", señaló. "Cuando me divorcié de mi marido, yo siempre le hablé bien de él a mi hija y lo mismo hizo él de mí", agregó.

En cuanto a la denuncia por abuso y si Biasotti es culpable o no, la hermana de Joaquín Galán reflexionó: "Si lo hizo, que pague. Y si no sería una lástima porque es muy feo ensuciar a alguien así. Yo lo vi dos veces y es complicado. Calculo que saldrá a hablar, él o sus abogados. Tiene derecho a defenderse".