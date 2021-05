Ricardo Darín y su rol en el jurado de los Premios Konex: “Podría leerse algo personal si Érica Rivas no estuviera nominada”

Ricardo Darín se encuentra en un gran momento. Tras recibir días atrás la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, el actor se centra en los próximos proyectos que lo tendrán como protagonista, como una gira por España y una nueva película del director Santiago Mitre, así como en su rol este año como presidente del jurado de los Premios Konex.

Invitado al programa de radio de Marcela Coronel, Mientras tanto, el célebre intérprete dio cuenta de su estado de ánimo actual: “Mejor no puedo estar, dado el contexto, no se puede estar mejor. Tengo la ventaja de que vengo medio loquito desde hace rato, entonces no noto la diferencia”, bromeó. Y se mostró optimista respecto a esta nueva fase frente a la crisis sanitaria.

Darín contó que tenía programada una gira de tres meses con la obra Escenas de la vida conyugal por España, junto a Andrea Pietra, que espera retomar muy pronto. “Nos están esperando. Estamos pensando en octubre, noviembre y diciembre, pero estamos en manos del cosmos”, dijo.

Sobre los cuidados diarios que tanto él como su esposa, Florencia Bas, toman para prevenir contagiarse del virus, el actor aclaró: “Nos cuidamos tanto, no salimos nunca de casa”, apuntó, antes de compartir su postura respecto a la vacunación. “Nunca tuvimos esa ansiedad por la vacuna, entendiendo que había mucha gente adelante nuestro con verdadera urgencia, por las edades y problemas preexistentes. Lo único que hice fue intentar meterme en la página de vacunación de Uruguay con Florencia, tenemos una casa y somos residentes allá. Nos quisimos anotar”, comentó.

Y agregó: “A ella la página se lo aceptó y a mí no. Tampoco enloquecí, hice un par de averiguaciones a ver qué estaba haciendo mal. A ella le dieron hoy un turno para el domingo, lamentablemente no lo podemos cumplir porque no hay forma de viajar. Y en ese interín surgió que Buenos Aires estaba anotando para el rango de mayores de 60 años. Me llegó unos días después, y fui”, dijo. Y comentó que, en su caso, la inoculación de la Sputnik V le causó algunos efectos sobre el organismo, como sueño y fatiga muscular. “Los tres primeros días no podía salir de la cama, ahora estoy perfecto”.

Sobre su opinión sobre las vacunas, Darín se despachó abiertamente: “No soy ni antivacuna ni fanático. En un momento mi vieja me taladró el cerebro con que me tenía que vacunar contra la gripe, me vacuné y estuve cuatro días en cama con 40 grados de fiebre. Después fuimos a África, me vacuné contra la malaria y todo bien”, compartió. Sin embargo, consideró, frente a quienes se creen inmunes al Covid que “negar lo que pasa es como negar la salida del sol”.

Tras ello, contó que el Chino Darín, su hijo, contrajo dengue al principio de la pandemia el año pasado. “La pasó bastante mal, pero le puso mucha garra. Estuvo varios días con 38 grados y no sabíamos qué era, hasta que se hizo análisis”.

Una película sobre el Juicio a las Juntas

Darín se pondrá en la piel del abogado Julio César Strassera en una nueva película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las juntas de la última dictadura militar. Entusiasmado con el proyecto, el actor resaltó: “Tiene todos los números para llamarse 1985. Lo que ocurrió con el Juicio a las Juntas en el gobierno del glorioso Raúl Alfonsín fue un hito histórico. Nunca había ocurrido que un tribunal civil juzgara a una cúpula militar. Merecía ser expuesto. Lo vamos a hacer de la mano de un libro apasionante”, dijo. Y mencionó que el film se encuentra en etapa de preproducción, con vistas de comenzar el rodaje en julio. “Es un libro que había que hacerlo, hay mucha gente de las nuevas generaciones que no está al tanto de eso. De Moreno Ocampo hará mi amigo Peter Lanzani, que va a estar genial. Hemos ensayado un poco y lo veo venir, ojalá estemos a la altura de las circunstancias”.

En la conversación radial con el actor, Marcela Coronel quiso conocer su opinión en relación a los últimos dichos de Oscar Martínez, quien recientemente afirmó que la Argentina es un lugar “tóxico”. “Yo lo respeto. Ésta es una era difícil. Oscar es un tipo que siempre tuvo una mirada crítica. Es un gran actor, todos sabemos, pero como hombre, como persona, y la pregunta que me hago es en qué momento de la vida lo sorprende esta situación, y me pregunto por qué no tiene derecho a estar en otro lugar. España es un lugar que se le ha dado bien a él. Las cosas que dijo son muy respetables”, valoró.

Por otra parte, Darín se refirió a los Premios Konex, que este año lo tienen como presidente del Gran Jurado en la categoría que elige a los mejores referentes del espectáculo de la última década. Sobre este nuevo rol, el actor dijo: “No tengo tiempo ni para respirar”. Y aclaró cómo está siendo el proceso junto a sus compañeros: “Los integrantes del jurado tienen un disco rígido que me sorprendió. Nos pusimos de acuerdo en no hacer prevalecer ninguna cuestión personal y en buscar un equilibrio de género. En actrices, guionistas y demás, la cosa es más llevadera, pero otros rubros son más complejos, porque fueron históricamente encabezados de un lado o del otro”.

Érica Rivas, quien en 2018 acusó a Darín de haber ejercido presunto “maltrato personal y profesional” hacia ella, figura entre los nominados al mayor premio en la categoría, el Konex de Brillante. Sobre su inclusión como candidata, el actor destacó: “¿Cómo iba a primar una cuestión personal? Es innegable el aporte de una actriz de su tamaño en la última década. Y es al revés, podría leerse algo personal si no hubiera estado. Todos coincidíamos en que tenía que estar, ¿y si no estaba?”, expresó, zanjando posibles polémicas.

LA NACION