Ricardo Iorio, de sus frases más polémicas a una larga seguidilla de accidentes de tránsito

“¿Qué pasó Ricardo, qué pasó?”, se escuchaba a una voz que parecía ser la que tomaba la cámara y registraba la situación. Mientras tanto, dos o tres personas intentaban sentar al cantante Ricardo Iorio en el asiento del acompañante de la camioneta Toyota Hilux bordó que un rato antes había chocado contra una columna, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Afortunadamente sin víctimas de por medio, el músico volvió a protagonizar un accidente vial y al parecer, tras haber consumido alcohol y drogas.

En uno de los varios videos que circularon en las últimas horas se lo ve al músico con problemas de dicción y de equilibrio. En otro, que circuló en Twitter, se lo ve sentado en una silla de bar, de esas que se ponen en las veredas, frente a los locales gastronómicos. Ahí también se lo escucha hablar con dificultad, mientras relata lo que habría sido la noche anterior, mientras era grabado en video.

Medios locales, como La Nueva y La Brújula informaron sobre la situación de Iorio. Según datos suministradod por la Comisaria Segunda de Bahía Blanca, la prueba de alcoholemia habría dado 2,43 gramos de alcohol en sangre (cuando en esa ciudad el límite permitido es 0,5). Además, se encontró evidencia de consumo de cocaína, marihuana y anfetaminas.

👉Ricardo Iorio luego de chocar contra una columna en el centro de Bahía Blanca



📹de @PolicialesBahia pic.twitter.com/IGu2uWgfbL — La Nueva. (@lanuevaweb) July 5, 2022

No es la primera vez que el líder de bandas emblemáticas como V8, Hermética y Almafuerte, es protagonista de un hecho que requiere intervención policial o genera polémica social (generalmente por sus declaraciones). Con sus 60 años recién cumplidos (el pasado 25 de junio pasado), Iorio tiene un frondoso inventario de situaciones y declaraciones que lo han puesto en el ojo de la tormenta, ya sean en reportes policiales, en portales de noticias, o en redes sociales.

Tarjeta roja

A mediados del último año fue convocado por la AFA para cantar el Himno Nacional Argentino en la previa de un partido de la Selección Argentina contra el conjunto de Bolivia por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Por la repercusión que ese anuncio generó en redes se decidió quitarlo y reemplazarlo por otro cantante. “Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas y la bandera” , dijo el cantante en un posteo en Twitter en el que señaló además a Chiqui Tapia, presidente de AFA, como el principal responsable de esa decisión.

Sus polémicas declaraciones políticas

Las ideas políticas del metalero no solo están grabadas en sus comentarios y mensajes. También en algunas reuniones. La más polémica fue la que mantuvo con el líder del Frente Patriótico Bandera Vecinal, Alejandro Biondini. Luego de conversar y posar para la cámara, desde el partido se compartió vía redes un comunicado del encuentro.

“El jueves 17 de agosto [de 2017] por la tarde, tuvo lugar en la Ciudad de Luján el encuentro entre los dos referentes emblemáticos del Patriotismo: Alejandro Biondini y Ricardo Iorio . El líder de Bandera Vecinal fue invitado por el gran cantautor y máxima figura del metal argentino a compartir una charla, que finalmente se extendió a lo largo de varias horas, durante la cual ambos intercambiaron y coincidieron en apreciaciones sobre la actualidad política, social y cultural, así como respecto de las perspectivas y desafíos que deberá afrontar nuestro país. Biondini le agradeció a Iorio su hospitalidad y lo felicitó por la extraordinaria e incansable labor que viene desarrollando en pos de la afirmación de los valores autóctonos y el nacionalismo cultural, especialmente como un ejemplo y arquetipo para las nuevas generaciones”.

Ricardo Iorio y Alejandro Biondini

El terror de las camionetas

En 2016, cerca de la localidad de Puán, provincia de Buenos Aires, Iorio protagonizó un accidente con uno de sus vehículos. Su camioneta (que tiraba un trailer que traía tres chanchos, según precisiones de medios locales) tuvo un desperfecto y perdió una rueda, lo que provocó el vuelco. Por fortuna, Ricardo salió ileso y hasta se sacó fotos que quienes fueron a asistirlo.

En abril del año pasado fue absuelto por la jueza María Laura Pinto en un juicio en su contra por un hecho de 2018. ¿Qué paso? Iorio había ingresado con su camioneta a una estación de servicio en la localidad de Sierra de la Ventana, y discutió con dos personas que dijeron que los había amenazado con un arma de fuego . Por los videos y los testimonios esto finalmente no se pudo comprobar. Lo que sí se confirmó es que luego del episodio fue perseguido y detenido por la policía, que le secuestró un arma que tenía en la camioneta. No fue procesado por la tenencia de a pistola calibre 11.25 hallada ya que tenía los papeles en regla.

Tras ese incidente, en julio del año pasado volvió a protagonizar otro incidente vial al volcar con su camioneta Jeep a la salida de un campo en la ruta provincial 76, cerca nuevamente de la localidad de Villa Ventana. Afortunadamente no tuvo mayores consecuencias que la fractura de un dedo y los daños en el vehículo. “Gracias por los mensajes amigos, estoy bien. Solo me quebré un dedo chiquito de la mano, me va a quedar torcido ”, escribió en su cuenta de Twitter.

2021, un año muy difícil

Además de todos esos incidentes, y de aquel episodio del Himno nacional, en noviembre del año pasado su vida volvió a conmocionarse con la noticia de la muerte de su padre, producto de un disparo en el pecho.

Según transcendió entonces, Alfredo Iorio, de 80 años se habría suicidado. De acuerdo a los dichos de su pareja, Margarita Rodríguez, que fue quien llamó al 911 desde la casa que compartían en la localidad de Moreno, el hombre no soportaba sus padecimientos de salud y estaba ciego debido a la diabetes que padecía.

Sin filtro

Las charlas con el conductor televisivo Beto Casella desnudaron su pensamiento y sus reflexiones . Una de las más recordadas es la que realizó hace casi diez años, para C5N. Iorio también aceptó participar en situaciones más desopilantes, que le proponían entrevistadores como Yayo, en la misma época, para el ciclo Peligro sin codificar.

En 2000, durante una explosiva entrevista con la revista Rolling Stone dijo: “Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Naguila’ en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el Himno”.

En sus últimas actuaciones se lo vio con algunos kilos más de lo habitual y sobriamente vestido. Su cabello ya no luce el rapado sobre las orejas que remataba en una cresta de pelo extendida hasta la nuca, con esa estética punk de finales de los setenta y principios de los noventa. El Iorio de 60 años ahora tiene más canas y episodios como el de Bahía Blanca, que son parte de su constante extraversión.