Ricky Maravilla: otras dos mujeres dicen ser hijas no reconocidas del cantante de cumbia

Desde hace unas semanas, el nombre de Ricky Maravilla es noticia y no precisamente por su trabajo. Primero, fue su escandalosa separación de Taki Natali, su pareja desde hace 15 años. Luego, la aparición de una hija no reconocida, Guadalupe Oliva; quien desde hace tiempo está luchando por conocer la verdad sobre su identidad. Ahora, el cantante de cumbia volvió a ocupar la agenda mediática tras la aparición de dos posibles nuevas hijas, dos hermanas que le habrían escrito al cantante por redes para reclamar sus derechos.

“Cambia la vida de Ricky Maravilla a partir de este momento”, anunció el periodista Matías Vázquez desde el panel del ciclo A la tarde, generando expectativa en el estudio. El panelista se refería a la aparición de dos supuestas nuevas hijas del músico. “ Además de Guadalupe Oliva, hay dos hermanas que están buscando que las reconozca ”, explicó ante el asombro de sus compañeros. “No me sorprende. Guadalupe tuvo toda la vida una relación oculta con su padre porque él no quería hacerlo público”, lanzó la abogada de esta joven que justo estaba invitada en el piso para hablar de su defendida.

Quien reveló esta nueva información fue Taki Natali, su última novia que desde hace un tiempo viene contando algunos detalles escabrosos que vivió al lado del cantante. “Ella se animó a confesar este secreto que tenía guardado. Ella fue la que convenció a Ricky de que se haga el ADN con Guadalupe, pero en el momento de hacerlo, alguien de su entorno lo frenó. Ella se enteró de la existencia de estas otras dos hijas porque él -que no sabe manejar sus redes- le pidió a ella que lo hiciera y le llego un mensaje de una mujer que decía: ‘Hola papá, te quiero conocer. Soy tu hija’. Son dos hermanas que se suman al listado de Guadalupe”, relató el periodista mientras mostraba una foto de la joven en cuestión y sus compañeros comentaban el sorprendente parecido con Guadalupe.

Inmediatamente, la conductora del vespertino presentó una reciente nota que hicieron con Taki Natali, quien aseguró que Ricky Maravilla está al tanto de todo. “A mí me dijo que Guadalupe era su hija pero que lo presionan mucho los abogados. Yo solo quiero que se puedan reencontrar, es su hija. Me dijo que estaba enojado porque no lo dejaron participar del ADN de esa chica. Y ahora dicen que hay dos más, que son hermanas”, expresó.

Respecto a la aparición de estas dos nuevas hijas, la exnovia contó cómo fue su reacción al enterarse: “ Lo ignoró totalmente. Me dijo que hay muchas personas que aparecen así buscando fama, prensa, plata. Yo manejaba sus redes y fue ahí que encontré los mensajes. Dijo que no tenía nada que ver con estas chicas, que él siempre le había sido fiel a su esposa y que solamente tenía tres hijos varones. Que jamás había tenido una aventura ”, dijo.

Ante sus dichos, Luis Ventura lanzó su propia teoría al respecto: “Estará ganando tiempo y retrasando el ADN para deslindarse de bienes (…). Por un lado, están los abogados que le dicen qué hacer y por otro, los hijos que forman parte de la calculadora y trabajan con él”, lanzó.

Minutos después, Taki Natali se comunicó con el ciclo de América y aclaró: “Yo no quiero bienes, yo quiero verlo con su hija. Mi padre no me reconoció, entonces me toca esta historia. Quiero que entre en razón. Él sabe mi propio dolor, lo hemos hablado muchas veces”. A su vez, habló del embarazo que perdió a su lado por problemas de presión. “Se perdió porque quizá no lo merecía. Yo no podría haber hecho un buen trabajo porque no tengo el ejemplo familiar”, reflexionó angustiada.

Guadalupe Oliva, la otra hija que desde hace tiempo está luchando por su derecho de identidad, también expresó su parecer sobre la posibilidad de tener dos hermanas más. “Es algo nuevo. Me pone contenta de que si hay alguien más oculta se anime a reclamar sus derechos y su identidad, sobre todo”, señaló en comunicación telefónica.

Y enseguida, reveló que, en su búsqueda por ser aceptada, habló con uno de los tres hijos del cantante pero que no recibió mucha ayuda de su parte. “Yo me comuniqué con Quique para contarle mi historia y recibí una respuesta fría. Me dijo que ojalá tenga suerte, que confíe en Dios y que me mandaba muchas buenas energías, y quedo ahí”, concluyó.

