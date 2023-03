La novia de Ricky Maravilla arremetió contra la Bomba Tucumana y la comparó con la China Suárez

escuchar

Se desató un gran escándalo en el ámbito de la música tropical con la denuncia pública de Taki Natali, la expareja de Ricky Maravilla, quien acusó al cantante de haber mantenido un largo y secreto vínculo con Gladys “La Bomba” Tucumana.

Según reveló, la intérprete tucumana habría tenido diversas actitudes de “búsqueda” con su entonces pareja y por tal motivo le relación llegó a su fin, tras 15 años de amor. Recientemente, la mujer volvió a realizar un descargo al respecto y acusó a la intérprete de “La pollera amarilla” de tener una actitud similar a La China Suárez, en relación al recordado escándalo conocido como WandaGate.

“En una de esas oportunidades yo le estaba haciendo las redes sociales a Ricky, entonces ella mandó un mensaje diciendo ‘tenemos que juntarnos, sos el rey. Con vos voy hasta el cielo, o a dónde vos quieras’. Entonces, ofrecida. ¿Entendés?”, expresó Taki Natali en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Asimismo, señaló que en diversas oportunidades la cantante “buscó” a su pareja. “Me tiene re podrida con ‘La pollera amarilla’. Repodrida con sus entrevistas falsas”, lanzó al mismo momento que sugirió que la artista podría dedicarse a crear nuevas canciones y no continuar cantando su tema lanzado en 1992, un hit tropical.

Escándalo por la supuesta relación de Ricky Maravilla y la Bomba

De esta forma, se desató un escándalo en la música tropical con la supuesta relación de dos de sus grandes referencias, algo desconocido hasta entonces. Lo cierto es que Taki atraviesa un gran dolor ante la separación tras 15 años en pareja con el intérprete de “¿Qué tendrá el petiso?”.

En un nuevo descargo para el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la mujer volvió a apuntar contra los artistas al indicar que sabe más de lo que contó hasta ahora.

“Estamos pasando por uno de los peores momentos, gracias a esta señora que no tiene códigos ni los va a tener. Esta señora se piensa que se puede meter con todo. Ella se dedica a robar hogares. Sos la China Suárez de la cumbia. Desconfío de los dos, creo que se están riendo de mí” , expresó apuntando nuevamente a la cantante tucumana y comparándola con la conocida actriz, quien fue señalada como la tercera en discordia en la recordada crisis de pareja entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

La acusación de la exnovia de Ricky Maravilla

Por último, Taki aseguró que como ella pasa vergüenza por los hechos, ellos también sentirán lo mismo. “Esto no se lo deseo a nadie. Que no me digan más que me lo estoy imaginando porque vi mucho más de lo que creen”, aseguró al destacar que podría hablar más acerca de la relación. Tanto La Bomba como Ricky Maravilla se llamaron a silencio al respecto, generando aún más misterio en torno al escándalo.

