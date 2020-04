Ricky Martin mostró por primera vez el rostro de su hijo menor, Renn

Ricky Martin mostró por primera vez la carita de Renn, el hijo que tuvo con su esposo, Jwan Yosef Crédito: Instagram

7 de abril de 2020 • 19:02

A fines de octubre, Ricky Martin sorprendió al mundo al revelar que se había convertido en padre por cuarta vez . El músico recibió junto a su marido, Jwan Yosef , al pequeño Renn Martin-Yosef . Si bien en ese momento publicó una foto del bebé, solo se lo podía ver de perfil y arropado en una mantita mientras dormía en los brazos de su papá.

Hoy, en plena cuarentena, Ricky quiso alegrar a sus seguidores y compartió tres tiernas imágenes del niño, que ya tiene cinco meses. "Aquí mi árabe/boricua. El bebé de la casa", escribió como epígrafe de las postales en blanco y negro, en donde se lo ve a Renn haciendo diferentes caras.

"Tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes", dijo emocionado el puertorriqueño de 47 años en septiembre del año pasado , luego de recibir un premio de la organización Human Rights Campaign, en Washington. En ese momento, le dedicó el galardón a su marido y sus tres hijos: los mellizos Mateo y Valentino de 11 años -que tuvo el antes de conocer a Yosef-, y Lucía, la única mujer del clan que tiene un año.

"Jwan te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan para seguir adelante. Son unos niños increíbles, los quiero. Y Lucía, mi bebita, que no está aquí con nosotros -se quedó en casa con la abuela- pero también es la luz de mi vida"

Ricky Martin con su hija Lucía Crédito: Instagram

Si bien tanto Ricky como Jwan son muy reservados con la privacidad de los niños, cada tanto le regalan al mundo algunas postales que demuestran lo felices que son en familia y lo orgullosos que está de todos sus hijos .