“Ridículo”: un comentario de Mauro Icardi a Wanda Nara generó duras críticas en las redes

Si bien Wanda Nara estaría nuevamente separada de Mauro Icardi, el futbolista parece dispuesto a luchar por su relación luego de que se hiciera público que entabló conversaciones íntimas con María Eugenia “China” Suárez, lo que derivó en el denominado “Wandagate”, el resonante escándalo mediático.

Uno de los últimos gestos que tuvo el jugado del Paris Saint-Germain fue el de reabrir su cuenta de Instagram y poner una imagen con Nara en su perfil, además de realizar un posteo en el que se lo ve abrazado a la empresaria. Asimismo, compartió en sus Stories una foto en la que sostiene una cerveza junto a la pileta, remarcando que así lo estaba esperando Wanda.

Sin embargo, fue en la cuenta de Instagram de Wanda en donde se generó una polémica impensada, que es el resultado de la enorme popularidad de Nara. En una imagen de un evento al que fue invitada en Milán se la puede ver con un look muy chic, con un traje en tono rosa, el cabello suelto y unos importantes tacos. Sin dudarlo, Icardi le dejó un mensaje en clave de emojis: dos fueguitos con los que buscó elogiar a su esposa. Wanda no le respondió, pero sus fans reaccionaron negativamente al comentario de Icardi con más de 600 respuestas, la gran mayoría negativas.

El comentario de Icardi a Wanda Nara que no cayó bien entre los seguidores de la empresaria Instagram

“Ridículo”, “Niño desubicado”, “Queriendo tapar el sol con un dedo”, “Qué denso”, “Qué nabo”, fueron tan solo algunas de las frases que le dejaron a Icardi tras ver cómo está intentando reconquistar a Wanda ante la mirada del mundo entera. Ella, por su parte, sigue sin incluirlo en sus publicaciones.

El regreso de Icardi a las redes sociales

El sorpresivo posteo de Mauro Icardi en medio de su nueva separación de Wanda Nara Instagram

El futbolista reabrió hace unos días su cuenta de Instagram, y volvió a darle follow a sus compañeros del PSG y a los familiares de Nara. Así, entre sus contactos volvieron a aparecer 36 personas, entre ellas: su suegra, Nora Colosimo; su cuñada, Zaira Nara; su hijastro, Valentino López; la amiga de Wanda, Natacha Eguía y su estilista y confidente, Kennys Palacios. Además, también figura parte del plantel del equipo parisino, incluyendo a Lionel Messi y Ángel Di María.

Mauro Icardi siguió a la gente del entorno de Wanda, entre ellos están su suegra, hijastro y su cuñada Captura

Por otro lado, en la mañana del sábado Mauro volvió a demostrarle a Wanda sus deseos de reconciliarse en el contexto poco feliz en el que está viviendo la pareja -ella habría descubierto que el futbolista mantuvo un encuentro con la China Suárez en París, entre otras revelaciones-, por lo que publicó una foto de los dos abrazados frente a una fogata con una dedicatoria: “Te amo @wanda_icardi”. El mensaje estuvo acompañado de dos emojis: una llama y un corazón. Si bien Nara no respondió al mensaje, sí volvió a seguir a su esposo. De todas formas, por fuera de las redes la realidad es otra. Wanda viajó a principios de esta semana a Milán para hacer campañas publicitarias para su línea de cosméticos, reunirse con amigos e ir de compras, sin Icardi a la vista.

Ana Rosenfeld, durísima con la China Suárez

Ana Rosenfeld junto a su amiga Wanda Nara

El sábado, Andy Kusnetzoff tuvo entre sus invitados a su programa de Telefe PH, Podemos Hablar, a la abogada de los famosos Ana Rosenfeld, quien se encuentra en pleno duelo por el fallecimiento de su marido, Marcelo Frydlewski. Rosenfeld también es amiga y abogada de Wanda, por lo cual aludió al escándalo. “Me sorprendió, no lo esperaba porque veía una pareja muy bien formada. Eran muy compinches los dos, nunca imaginé que Icardi iba a cometer una travesura”, comentó. En cuanto a si su coqueteo con la China Suárez fue más allá de lo virtual, la letrada advirtió: “Todavía no tengo la certeza de si pasó de eso. Hablo todos los días con Wanda, me consulta todo, pero lo que siente por dentro no lo sé”, aclaró.

En los últimos días trascendió que la China Suárez y Mauro Icardi habrían mantenido un encuentro secreto en París

Ante la pregunta de si habló con Suárez, Rosenfeld fue categórica. “¿Yo? No, por supuesto que no”, respondió sin rodeos. “Si te llama, ¿la atendés igual?”, insistió Andy. “¿Qué le voy a preguntar? No, porque yo soy una mina de códigos”, aseveró la letrada. “Pero... ¿si te quiere contratar?”, volvió a indagar el conductor. “No, de ninguna manera. No sólo por lo que está pasando ahora con Wanda y Mauro sino porque la gente no resiste un archivo y conociendo también el precedente de Benjamín [Vicuña] con Pampita [Ardohain]…. Ese día también me resulto triste y nefasto”, expresó, y mostró su incredulidad ante el descargo de la actriz, quien aseguró que ella no inició el intercambio con Icardi.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara Instagram: @sangrejaponesa