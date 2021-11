El dolor de Ana Rosenfeld, tras la muerte de su esposo: “Todas las noches lo sueño”

Ana Rosenfeld reapareció públicamente y habló del dolor que está atravesando por la muerte de su marido Marcelo Frydlewski. En un mano a mano con Ángel De Brito, la abogada de los famosos recordó cómo empezó su historia de amor y confesó que todavía no puede imaginar cómo será la vida sin él. “Todas las noches lo sueño”, reveló entre lágrimas.

“Nos conocimos en la facultad. Él nunca quiso recibirse, llegó a procurador pero no quería trabajar de abogado”, comentó Rosenfeld este lunes en Los ángeles de la mañana, mientras recordaba a su gran amor con una sonrisa. Y enseguida, contó cómo comenzó todo: “Yo me fui a Brasil con mi hermana de viaje y a la semana suena el teléfono del hotel y era él. Le digo: ‘¿Hasta acá me estás llamando? Espera que vuelva y nos vemos y me dice: ‘Estoy en la habitación de al lado’. Y ahí me mató”.

En el mes de junio, la pareja había viajado como todos los años a Miami para visitar a su hija Estefanía y a sus nietos, a quienes no veían desde hacía varios meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia. “Fuimos como todos los años, hace siete años que Estefi vive en Estados Unidos. Me acuerdo que me dijo: ‘Este año vamos a pasar más tiempo con los nietos’ porque el más chiquito nació en pandemia. Decidimos viajar a Miami, estábamos realmente pasándolo muy bien, cuidándonos”, expresó la letrada quien días antes de volver decidió hisoparse por un leve malestar.

“Yo no me enteré de que tuve Covid, sentía como un malestar y me fui a hisopar. Faltaban unos días para volvernos. Él me dijo: ‘Nena, hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid’”, recordó pensando que se trataba de un simple resfrío. Sin embargo, el diagnóstico fue confirmado y la reacción al enterarse del positivo los paralizó: “Él siempre dijo: ‘Si yo me contagio de Covid me muero’. Por eso cuando di positivo, nos miramos como diciendo ‘qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene’”, señaló.

Tras aclarar que tomaron todos los recaudos, Rosenfeld contó cómo transitaron los primeros días de la enfermedad: “Nos aislamos cada uno en una habitación. El punto de encuentro era la cocinita. Los primeros ocho días de Marcelo fueron increíbles, todo el tiempo estábamos tomándonos la fiebre y la saturación”, indicó mientras recalcaba que no fue el virus el que lo mató sino las secuelas que le generó por ser un paciente de riesgo. “Como yo digo: ‘libre de covid pero preso de sus consecuencias’. Él había tenido cáncer de pulmón pero no fue eso lo determinante, sino la diabetes”, reveló.

“Al octavo día se levantó con fiebre y empezó a saturar mal. Lo metí en un Uber contra su voluntad porque él sentía que si iba a internarse probablemente no volvía. Fue al sanatorio y lo internan. Me dice: ‘Están viendo de pasarme a la terapia intensiva’. Los médicos eran técnicos y muy crueles. Simplemente te pasaban los estándares (...). Me dijeron que de no haber recibido la vacuna solo duraba ese día”, confesó quien, al no poder verlo, se comunicaba a través de WhatsApp con su marido. “Me escribía a cualquier hora de la madrugada porque perdés noción de espacio y tiempo, y me likeaba las fotos”, agregó.

Sin embargo, su relato se llenó de lágrimas cuando la invitada miró la pantalla y se encontró con varias imágenes de su gran compañero. “Yo lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, no me puedo imaginar que no esté. Marcelo es mi vida, Marcelo es todo para mí. Tenía un humor... Le gustaba cocinar, se vestía colorinche. Era un hombre feliz que disfrutaba todo. Nosotros hacíamos todo juntos, ahora empieza otra vida para mí”, señaló mientras mostraba la pulserita de su marido que lleva en su muñeca.

Tras asegurar que “la peleó hasta el final”, la letrada contó paso a paso cómo fue la larga agonía de Frydlewski hasta su muerte, el pasado 9 de octubre. “El 2 de septiembre me llamaron a la 1 de la mañana y me dicen que si no lo intubaban moría en ese momento. Entonces dimos la orden y me despedí de él. Sentí que le tenía que dar mucho valor porque para él sí era una despedida, él sabía y siempre tenía en su imaginario que el Covid para él era letal ”, relató.

Y enseguida contó cómo fue esa última charla con el hombre de su vida: “Con Estefi le decíamos cosas lindas, que era un pequeño viajecito, y que en unos días íbamos a volver a estar todos juntos. Nos estábamos despidiendo literalmente, cuando cortamos con Estefi nos quedamos llorando en el teléfono”, recordó muy conmovida.

Mientras rezaban por un milagro, Rosenfeld confesó cómo lo acompaño hasta el final. “El 22 de septiembre me llamaron para decirme que le quedaban pocas horas de vida. Ese día lloré, grité porque se estaba yendo y duró hasta el 9 de octubre. Iba todos los días, le cantaba, le hablaba, le contaba el día a día, los mensajes, el cariño, los audios de los nietos que le hablaban. Hasta que ese 9 a las 5.30 de la mañana suena el teléfono y era del sanatorio y el médico me dijo: ‘Marcelo se acaba de ir’. Rompí en llanto, sentí impotencia porque siempre tenés la ilusión del milagro ”, indicó dando cuenta de que a pesar del pronóstico nunca perdió las esperanzas.

Tras asegurar que “fue sorteando con toda su energía” algunos días claves como los cumpleaños de sus hijas para que esos festejos no se empañen de tristeza, Rosenfeld volvió a remarcar que no se imagina una vida sin él: “Lo único que puedo hacer sin él es trabajar, que estoy re enganchada porque es de la única manera que se me pasan las horas. Éramos demasiado compinches, en el corte ya me hubiera escrito 10 veces diciéndome: ‘Esto sí, esto no’”, admitió.

La despedida

Luego de la larga agonía que terminó con la vida de Frydlewski, su mujer contó cómo fue volver al país con el cuerpo para finalmente enterrarlo en el cementerio de La Tablada. “La vuelta fue terrible. Tener que elegir su ataúd fue un momento muy cruel, estaba esperando su aprobación hasta en eso. Vino en el avión conmigo, viajó en la bodega porque por un tema de religión no lo podés cremar. El hospital me tuvo que dar todos los certificados de que estaba libre de Covid, porque con Covid no lo podés traer”, aseguró.

“El día del entierro todo el mundo le gritaba ‘gracias’. Me enteré de tantas anécdotas y cosas que hizo por la gente que yo ni sabía. Mientras yo estaba llorando tirada sobre la tierra, había una mariposa naranja que no se movió durante toda la ceremonia. Y cuando terminó voló, era él que se iba ”, reveló demostrando que cree en las señales.

Tras asegurar que sus nietos lo buscan en las estrellas, Rosenfeld reveló algunas señales que la hacen sentir cerca de él todo el tiempo. “Era muy linda la relación que él tenía con los chicos. La explicación que les dimos es que el abuelo se fue al cielo y está en una estrellita. El otro día hablaban entre ellos y se decían: ‘¿Lo volviste a ver al abuelo? No, hoy no hay estrellas’”, compartió con la voz quebrada.