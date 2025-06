Robert De Niro y Ben Stiller hablaron sobre La familia de mi novia 4, y cuál será el rol de Ariana Grande en el proyecto

Cuando se estrenó en el año 2000, La familia de mi novia se convirtió en uno de los largometrajes más exitosos de ese momento. La comedia en la que Ben Stiller componía a un tenso hombre, que establecía una espinosa relación con su suegro (interpretado por Robert De Niro), fue un suceso mayor al esperado. Y en una entrevista con Today, ambos actores recordaron su trabajo en ese primer film, y adelantaron qué esperar de la cuarta entrega de la popular saga de comedia.

En el marco del 25 aniversario de La familia de mi novia, Stiller, De Niro y Teri Polo compartieron un diálogo, y Ben destacó: “Siempre me pone muy feliz ver a esta gente. Siento que existen todos estos recuerdos que se gatillan cuando nos vemos entre nosotros, aunque eso puede ser algo bueno o algo malo”.

En el transcurso de la nota, los tres confesaron que jamás pensaron que el film iba a resultar tan exitoso, y repasaron varios de sus momentos favoritos. En ese punto, De Niro aseguró que su escena favorita, es en la que su personaje acusa a Focker de fumar marihuana. Por otra parte, Stiller apuntó que uno de sus momentos favoritos, es cuando Greg mira a la casa de su suegro, mientras que él lo relojea desde la ventana de su habitación. “Eso no estaba en el guion”, reveló el actor sobre esa escena del largometraje.

Ariana Grande se suma a La familia de mi novia Richard Shotwell - Invision

La familia de mi novia 4, cuyo estreno en Estados Unidos está programado para el 25 de noviembre de 2026, está a poco tiempo de comenzar su rodaje, y una de sus mayores sorpresas tiene que ver con la inclusión de Ariana Grande en el reparto. La incorporación de la popular actriz y cantante, es un imán para las generaciones más jóvenes de espectadores, que quizá no vieron ninguna de las entregas anteriores de la saga, pero que con la presencia de Grande indudablemente querrán acercarse a esta comedia.

Con respecto al personaje compuesto por Grande, Stiller adelantó: “Ella va a interpretar a alguien realmente muy divertida, y será todo un engranaje en la película, es muy excitante”. Por su parte, y sin perder el sentido del humor, De Niro agregó: “La mitad de las escenas que tengo comparto con ella, serán de mucho baile”.

“Dejen de ponerlo en comedias”

Owen Wilson (izquierda) y Ben Stiller durante una escena de Zoolander AP - Archivo

Hace pocos meses y en diálogo con New York Times, Ben Stiller habló de manera muy amplia sobre su carrera, y el tiempo en el que su popularidad parecía no tener techo. El protagonista de Mi novia Polly reconoció que no comprendía precisamente por qué su fama había crecido de manera tan importante, pero después detalló: “Recuerdo un día abrir el L.A. Times y leer que un periodista había escrito: ´Querido Dios, que dejen de poner a Ben Stiller en más comedias´. Y yo pensaba que amaba hacer lo que hacía (…). No sé por qué se produjo esa moda de época. Vos podés mirar las comedias de los 2000, y eran piezas únicas en su estilo, y había un montón de cosas increíbles en esas películas, que ahora ya no tenemos”.

Ben Stiller junto a Christine Taylor LISA O'CONNOR - AFP

En esa mista nota, el actor se refirió al distanciamiento con su esposa, Christine Taylor. Ambos se separaron en 2017, pero se reconciliaron poco después, y al respecto confesó: “Cuando nos separamos, simplemente me significó tener espacio para comprender cómo era nuestra relación, cómo sentía mi vida al no estar en ese vínculo, y lo mucho que amaba la unidad familiar. No estuvimos en pareja durante unos tres o cuatro años, pero siempre permanecimos conectados. En mi mente, jamás quise que no estuviéramos juntos”.

Stiller y Taylor volvieron a estar juntos durante la pandemia del Covid, y el intérprete reveló sobre esa reconciliación: “No sé dónde estaba Christine previo a eso, habría que preguntárselo a ella, pero el Covid nos puso a todos en la misma casa. Vivimos juntos casi un año, hasta que nos reconciliamos. Y le estoy muy agradecido a eso, creo que no son muchos los que vuelven a estar juntos, luego de separarse. Y cuando te juntás de nuevo, le das un valor muy grande a eso que tuviste, porque ya sabés lo que es no tenerlo”.