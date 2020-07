El comentario de Roberto García Moritán que hizo sonrojar a Pampita Ardohain Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 18:21

Con sus mejores galas o de entrecasa, en jogging, maquilada o a cara lavada. Para Roberto García Moritán , Carolina Ardohain "es la mujer más sexy del mundo" en todas sus versiones. Así lo confesó el empresario en el programa conducido por su esposa en Net TV, Pampita Online , levantando los suspiros de las panelistas del equipo.

La producción del canal tenía preparado un video con las imágenes más hot de la modelo, con las que quisieron sorprender a su esposo. Al verlas, Moritán expresó: "Cuando veo estas fotos muero de amor, de la misma forma en que muero de amor cuando la veo a la mañana con cara de dormida, a la tarde o a la noche con ruleros. La verdad es que me parece espectacular", dijo enamorado.

Enternecida, Pampita se emocionó al escucharlo pero no dejó pasar un detalle y, mirando a cámara, le preguntó: "¿Cuándo uso ruleros mi amor? ¡Ya no se usan más!".

La conductora aprovechó el momento para contar lo feliz que se siente por compartir su vida con su pareja. "Me da vergüenza que le hagan hacer esto pero es verdad que no le importa nada. Estos tres meses estuve en jogging, rodete, cero make up y él seguía viéndome linda. Uno se fija en otras cosas", reflexionó.

Para la modelo, que ha sufrido varios desencantos sentimentales a lo largo de su vida, el amor ahora "pasa por otro lado, te erotiza el gesto del otro, no hace falta eso", subrayó.

El empresario posteó una foto de su esposa en una escena hogareña y sin maquillaje

A ocho meses de su casamiento , la pareja se muestra compenetrada y unida. Prueba de ello también es una foto que el empresario de 43 años compartió ayer en su cuenta de Instagram. En la imagen, se ve a la modelo en pijama, sin maquillaje y sonriente sobre la cama con un tazón en las manos. "Mi amor", escribió Robert en el posteo, del que ella se hizo eco compartiéndolo con sus seguidores acompañado de la frase: "Te amo tanto".