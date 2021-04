Roberto Piazza mejoró, pero aún tiene muchos dolores: “No puedo caminar”

En marzo, Roberto Piazza sufrió varias caídas y golpes a raíz de una serie de accidentes que padeció durante su estadía en España. El diseñador regresó al país y, tras una revisión médica, tuvo que someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas. Luego de recibir el alta ayer, él mismo comunicó a través de las redes sociales cuáles son las dolencias que atraviesa en estos momentos.

A su salida del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde estuvo internado en terapia coronaria, Piazza dio las gracias por el apoyo y afecto recibidos durante sus días de internación y explicó cuál es su situación luego de pasar por dos operaciones. “Me dieron el alta de algo que me pasó en Madrid, donde me caí cuatro veces. Tuve un accidente muy feo, ya les voy a contar, y de ahí se fue agrandando”, explicó primero en un video mientras salía de la clínica en silla de ruedas acompañado por su pareja, Walter Vázquez.

Aclaró que tuvo que ser sometido a una “angioplastia por arterias del corazón obstruidas” y detalló: “Tengo esguinces por todos lados, por eso vine a la Trinidad. Todos me atendieron de forma maravillosa. Me han hecho reír mucho, pero fueron días de un dolor mortal porque cuando ingreso me encuentran que tengo el corazón con agujeritos. Dos de las arterias estaban totalmente tapadas, por ende de pedo estoy hablando con ustedes hoy. Me descubren eso, me operaron al toque y el corazón está nuevo, con todos los cuidados que a esto respecta”.

A pesar de ello, el diseñador todavía debe recibir tratamientos por las dolencias físicas que le provocaron las caídas: “No puedo caminar, estoy casi inmovilizado, con grandes dolores y la mano derecha no puedo ni moverla”, aclaró.

Sin embargo, Piazza se mostró de buen humor y “feliz” de poder regresar a su hogar: “Estoy bien, contento. El lunes empiezan todas las actividades normales en la empresa. Voy a estar, pero solo dando órdenes. Gracias a Walter que estuvo conmigo hasta ahora. Nos vamos para casa. Estoy muy cansado y tengo hambre”, expresó.

A causa de las caídas que sufrió a principios de abril en España, durante la tormenta Filomena, y luego en otros incidentes, el diseñador tuvo que regresar rápidamente al país. A partir de entonces, tuvo que someterse a una batería de estudios debido a los dolores intensos que padecía en distintas partes del cuerpo a raíz de los golpes.

En una entrevista con LA NACION a comienzo de este mes, el estilista explicaba: “Luego de la tormenta Filomena, que fue furiosa, salimos un día con Walter; más que nevadas, las calles y las veredas estaban congeladas. Me resbalé y caí de espaldas sobre el lado derecho y sentí como una especie de latigazo desde la cabeza a los pies. Regresamos a nuestro departamento como pudimos, estaba dolorido, al otro día me sentí mejor y volvimos a salir con tanta mala suerte que otra vez al suelo y de espaldas; en esta oportunidad me golpeé en el sector izquierdo, fue insoportable”, relató.

