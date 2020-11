Rocío Marengo, sobre los rumores de embarazo: "Siempre soñé con ser madre"

Rocío Marengo, eliminada de MasterChef Celebrity Crédito: Telefe

16 de noviembre de 2020 • 12:57

En la gala de ayer, Rocío Marengo fue eliminada de MasterChef Celebrity. Tras perder mano a mano con Christian Sancho (quién está reemplazando a Vicky Xipolitakis), la mediática no cumplió con las expectativas del jurado y quedó afuera de la competencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un gesto que hizo mientras abandonaba el estudio: se tocó la panza y los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a sonar fuerte.

"Me fueron. Que dolor chicos, por Dios. Fue una piña en medio de la cara. Reconozco que me apagué en medio del reto. Hay otros compañeros que están más flojitos que yo, pero bueno... son días (...) Es un juego y le agradezco a la producción", se lamentó la rubia este mediodía en Flor de equipo.

Si bien esta vez no logró convencer al jurado, Marengo reconoció que no solo hay que tener conocimientos culinarios para seguir en el camino, sino que el juego es fundamental. "Quise cumplir con el reto pero eso me perjudicó. Un chorizo me retiró del certamen", lanzó, entre risas, mientras aseguró que si hay repechaje no volvería a participar.

Antes de calificar a sus compañeros, Marcelo Polino la desvió del tema y le preguntó puntualmente sobre los rumores de embarazo. Tras aclarar que Rocío está en pareja con Eduardo Fort desde hace siete años, el periodista advirtió la importancia que tiene el sueño de la maternidad en su vida. "Siempre soñé con ser madre y con cocinar en la tele. Lo de ser madre no quiero forzarlo. Que venga cuando tenga que venir, pero me encantaría. Siento que ya tengo la edad y ya hice un montón de cosas", expresó a corazón abierto.

Y aunque no quiso ni confirmar ni desmentir la noticia, Marengo advirtió: "Con Edu fuimos manejando nuestra relación paso a paso. Él tiene tres hijos, me llevo muy bien con ellos. En cuanto a tener un bebé tendremos que hablarlo, pero si él no quiere y mi deseo es ser madre puedo hacerlo de muchas maneras".

