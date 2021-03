Rocío Marengo, sobre sus dichos desafortunados: “No fue con mala intención”

Esta tarde, Rocío Marengo causó polémica y revuelo tras hacer una desafortunada comparación mientras brindaba una entrevista con Hay que ver, el programa de elnueve.

Recordando el popular ‘baile del koala’ que realizó en el 2006 durante su participación en ShowMatch, la rubia expresó: “El Koala es como (el ataque a) la Amia, todos nos acordamos dónde estábamos en ese momento”. Pocos minutos después, nombró otros eventos históricos como el atentado a las Torres Gemelas.

“Si bien no fue con mala intención lo que dije , y si se escucha bien se nota que estuvo lejos de querer faltar el respeto, nunca está de más aclarar, sobre todo porque fuera de contexto se puede malinterpretar”, le dijo Marengo en exclusiva a LA NACION. “ Sí fue algo desafortunado ”, agregó.

“Cuando estaban hablando del ‘Koala’ y Denise (Dumas) dijo que ella estaba embarazada en ese momento, automáticamente se me vinieron a la cabeza fechas que para mí son difíciles. Esas fechas que no te olvidás, que te quedan marcadas y que te acordás lo que estabas haciendo”, explicó.

Según la exparticipante de MasterChef Celebrity, son momentos que ella tiene presente por la forma en que la impactaron. “Se me cruzaron por la cabeza fechas que para mí no pasan desapercibidas, que no son menores. Fechas importantes, que no hay que olvidar, recuerdos puntuales de hechos que yo me acuerdo qué estaba haciendo cuando pasaron. Obviamente la frase puede ser tomada como desafortunada”, expresó haciendo un mea culpa. “Pero está muy lejos de mí haber hecho algo con mala intensión”, quiso dejar en claro.

LA NACION