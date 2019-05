La modelo habló de su romance y del bajo perfil de los último años

Desde hace varios años, Rocío Marengo bajó drásticamente su perfil mediático. Y lo hizo al extremo. Lejos de las peleas y de los programas de chimentos que solía frecuentar, son pocas las apariciones públicas de la modelo. "No quiero pelearme con nadie, estoy muy bien así. No quiero estar en el centro de la escena", reveló invitada a Los ángeles de la mañana.

Pero las angelitas no se creyeron del todo la excusa y la apuraron: "Decí la verdad, estás de novia con Eduardo Fort y tiene otro perfil, no le gustan las cámaras". Lejos de negarlo, Marengo se río y aclaró cómo es la relación con el chocolatero: "La relación que tengo es súper perfil bajo hace muchos años, pero porque los medios hacen mucho daño. Es la mejor manera para vivir y estar tranquilos. Yo entiendo que venden las separaciones, pero hacen mal".

Las panelistas siguieron diciendo lo que ella no quería confirmar, como que la relación data de seis años atrás y que es muy seria. "¿Es cierto que estás ofendida porque no te invitaron al c umpleaños de 15 de Martita Fort?", quisieron saber. Mientras se reía, Rocío contó el motivo por el que no blanquea su romance: "Hasta por cábala no quiero contarlo, estoy bien, no necesito saber lo que opinan los demás sobre mi relación. Estoy hace muchos años y muy feliz.. Voy a congelar óvulos, aún no lo hice pero ya estoy con el trámite".

Hace algunas semanas, Marengo compartió unos días con Marley y Mirko en Seúl, dando lugar a toda clase de chistes ya que el conductor y la actriz fueron novios. Durante esos días Marengo se autodenominó la primera dama del programa Por el mundo, mientras jugaba diciendo que en el final del envío confirmaría si ambos volvían o no. En el medio, para cerrar la humorada, se vistió de novia. Pero lo que despertó las mayores risas fue el momento en el que Mirko le balbuceó a Rocío una palabra muy parecida a "mamá".