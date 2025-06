Rocío Robles habló de su romance con Adrián Suar: “Nos divertimos”

Ante las especulaciones respecto a un romance con Adrián Suar, Rocío Robles finalmente rompió el silencio sobre su vínculo con el actor y productor. La modelo y conductora confirmó que existe un acercamiento con él, aunque prefirió evitar definiciones en relación a la naturaleza del vínculo que los une.

La periodista deportiva enfrentó a las cámaras de Intrusos (América TV) a la salida de Los 8 Escalones, donde participó como jurado invitada y respondió a las preguntas de los cronistas. “No estoy de novia, no estoy de novia, aclaremos”, fue lo primero que dijo con énfasis cuando le consultaron sobre los rumores de noviazgo con Suar.

Sin embargo, en cuanto las preguntas se volvieron más personales, entre risas y evasivas, deslizó una frase que no pasó desapercibida: “Estamos pasando un buen momento, pero no hablemos de fechas, no me quemes”, lanzó.

Su confesión fue interpretada por los conductores del programa como una confirmación implícita del romance, aunque Robles agregó cautelosa: “Trato de mantener en privado esa parte. Yo lo que tengo para decir de él es que lo quiero mucho, nos divertimos mucho, él es una gran persona, muy empático y nada más. Tengo 32 años, estoy enfocada en mi trabajo, que me está yendo muy bien, así que no me pongan de novia”.

Ante la insistencia de los periodistas, que buscaron saber si le molestaría oficializar una relación con el reconocido productor, la modelo fue clara: “Bueno, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada, disfruto el presente”, dijo y contó que anoche mantuvo una conversación con Suar.

Más allá del tono relajado, Robles cuestionó el rol de los medios en este tipo de situaciones y, cuando se le preguntó si era ella la mujer que había sido vista junto a Suar en un country, no lo negó, pero tampoco lo confirmó. “Uno no puede inventarse un vínculo, las cosas están como están. No afirmo ni desmiento”, respondió con firmeza, dejando en claro que, al menos por ahora, no tiene intenciones de ponerle un rótulo a su relación ni revelar más detalles sobre su intimidad.

Frente a la pregunta sobre los inicios del vínculo con Suar, Robles solo confirmó que lo conoció cuando fue a ver la obra Felicidades, dirigida y producida por él. En Intrusos detallaron que luego del espectáculo, la invitó a cenar. Desde ese momento comenzaron a mantener contacto frecuente.

“Nos conocemos”

Esta semana, Suar también fue consultado sobre su presunto romance con la periodista durante su paso por la alfombra roja de Rocky, la obra teatral que protagoniza Nicolás Vázquez. “El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos, sí”, expresó.

Cuando un cronista de LAM quiso profundizar en ese posible “vínculo afectivo”, el productor no esquivó el tema, aunque eligió la ambigüedad. “Me encantaría tirarte un título, pero no hay título”, expresó. Y enseguida sumó elogios para Robles: “La quiero mucho, es divina. Gran persona, gran periodista deportiva, inteligente...”.

La entrevista derivó en un intercambio más distendido cuando el notero bromeó: “Tengo una amiga que te quiere conocer. ¿Le puedo pasar tu número? Estás soltero, entonces”. Suar no dudó en dejar abierta la posibilidad: “Estoy soltero y bien. Mi corazón está bien. Late. Late”, respondió con una sonrisa. Cabe recordar que, desde su separación de Griselda Siciliani en 2016, madre de su hija Margarita, no ha oficializado ninguna relación.

En el programa LAM (América TV), Yanina Latorre había revelado previamente una conversación por chat que tuvo con Robles, en la que se mencionaba la fecha del comienzo de la relación: “Hablé con Rocío, no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó en Intrusos que están saliendo hace un año, que se conocieron por un laburo. Él la llamó para felicitarla y la invitó a ver Felicidades. Ella fue con un amigo, terminaron la obra y fueron a cenar. A partir de ahí empezaron a hablar y verse. Esto lleva un año. Qué feo que la niegue. Ella no lo niega”.