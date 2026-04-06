Romance confirmado: Shawn Mendes disfrutó de las playas de Río de Janeiro con Bruna Marquezine

Shawn Mendes está enamorado. El músico y compositor canadiense disfrutó de unos días de playa en Río de Janeiro con la actriz brasileña Bruna Marquezine, y con gestos cómplices y un tierno beso terminaron de confirmar los rumores que circulan desde hace algunos meses sobre su vida sentimental: la ex del jugador de fútbol Neymar lo tiene deslumbrado.

Mendes y Marquezine pasaron un fin de semana a puro amor en la playa de São Conrado. En una de las postales que confirmaron el romance, el cantante de 27 años y la estrella carioca se dejaron ver muy divertidos en el mar. Los paparazzi también los inmortalizaron a punto de darse un tierno beso y caminando por el lujoso distrito apenas cubiertos por una toalla.

El tierno beso entre Shawn Mendes y la actriz brasileña Backgrid/The Grosby Group

Además de los gestos románticos, la pareja tuvo una divertida tarde en el mar Backgrid/The Grosby Group

La estrella brasileña deslumbró con una microbikini negra. El músico, en tanto, lució un sobrio traje de baño. En todo momento a la pareja se la vio relajada y sin ánimos de esconder su flamante relación.

Además de las imágenes en la playa, varios medios brasileños aseguraron que Mendes y Marquezine fueron vistos en el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim el viernes 3 de abril muy mimosos y tomados de la mano antes de subirse a un auto. El artista dejó Brasil dos días después.

Shawn Mendes y Bruna Marquezine ya no ocultan su amor Backgrid/The Grosby Group

Un romance con antecedentes

Si bien recién ahora se muestran juntos, esta no es la primera vez que Mendes y Marquezine encabezan los titulares de los medios. El año pasado, el artista viajó a Brasil para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 que tuvo lugar en Belém y, según trascendió, se quedó varias semanas más de lo planificado. ¿La razón? Bruna Marquezine.

El músico y la actriz se conocieron en 2017 durante el festival Rock in Rio. En esa oportunidad, ambos estuvieron en el concierto de Justin Timberlake. Deslumbrado por su belleza, Mendes comenzó a seguirla en Instagram. Pese a las intenciones del cantante, la relación no prosperó: ella volvió a los brazos de Neymar, con quien compartió un año más antes del final definitivo.

Bruna Marquezine en 2020 acompañó a Neymar en la previa a su operación de tobillo

Fue recién en marzo de 2024 cuando sus caminos volvieron a cruzarse. El reencuentro tuvo lugar en una fiesta que se realizó luego del festival Lollapalooza de São Paulo. En noviembre de 2025, otra vez la música los volvió a reunir: los vieron juntos en el concierto que Dua Lipa ofreció en esa misma ciudad.

Según repasó el diario El Mundo, Mendes y Marquezine pasaron el último año nuevo juntos en las paradisíacas playas de Alagoas. La pareja se alojó en una casa de lujo en São Miguel dos Milagres y disfrutó tanto del mar como de las caminatas con paisajes naturales, las tardes de compras y cafés y las noches de citas bajo la luz de la luna.

La vida amorosa de Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes AFP

Antes de su flamante relación con Marquezine, Mendez estuvo dos años en pareja con la cantante Camila Cabello. Los músicos se conocieron en 2014 cuando oficiaron de teloneros de Austin Mahone. Primero fueron amigos, luego compartieron proyectos y tras años de desmentir rumores de romances finalmente en 2019 oficializaron su amor. El vínculo duró dos años, y hoy Mendes mantiene un lindo recuerdo de esos días juntos.

Antes de confirmar su noviazgo con Cabello, Mendes protagonizó una brevísima historia con Hailey Bieber. La fugaz pareja llegó incluso a desfilar en la Met Gala 2018. Después de Cabello, en 2023 lo vincularon con otra colega, Sabrina Carpenter, con quien estuvo algunos meses antes de un intento fallido de volver con la cantante de “Havana”.

Quién es la mujer que conquistó a Mendes

Bruna Marquezine en la ceremonia de los Oscar 2025 MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bruna Marquezine tiene 30 años, nació en Duque de Caxias y además de ser una famosa actriz de telenovelas, una modelo destacada y una reconocida activista ambiental, su figura se hizo famosa en el mundo por ser la novia de Neymar, uno de los jugadores de fútbol más destacados de Brasil.

Marquezine debutó a los 5 años en la televisión brasileña y con los años se convirtió en una de las actrices de telenovela más destacadas de su generación. Mujeres apasionadas y Salve Jorge fueron algunos de sus trabajos más reconocidos. En 2023 su imagen llegó a Hollywood de la mano de su debut internacional en Blue Beetle, una producción de DC Comics. También fue una de las protagonistas de la serie de Netflix Maldivas y se la puede ver en la serie de Disney+ Amor da Minha Vida.