Romina Gaetani: “Doy la imagen de mujer fuerte, pero le tengo mucho miedo a los hombres”

Además de ser una de las actrices más convocadas de su generación, Romina Gaetani tiene otra gran pasión: la música. “Ese es el lugar en el que me permito probar sin ningún prejuicio; es como una zona de laboratorio. Y es algo que tuve muy poca oportunidad de experimentar con la actuación, porque cuando empecé a estudiar teatro con Alejandra Boero, al poquito tiempo empecé a trabajar en televisión. Con la música me estoy permitiendo ir, sin importar dónde... Que me guste. Equivocarme”, explicó la protagonista de Amor gitano.

La actriz acaba de lanzar un nuevo sencillo: “Sola con la soledad”, en la que cuenta la historia de una mujer a la que se le rieron en la cara. “Arranca con una situación real. Hablo de mí en la letra, no es que hago una recopilación de un montón de historias de amigas. Y fue tal cual: entré al espacio de trabajo de un chico que me gustaba y sentí que se río, que se burló un poco y me dejó pagando... La canción después fue derivando y moviéndose en tiempo y espacio”, le contó Gaetani a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

La charla derivó, entonces, en su presente sentimental: “Me estoy bancando la soltería porque no quiero volver a equivocarme. En el verano conocí a alguien y sentí que era una persona del bien. Pero, al poco tiempo dije: ‘¡Cómo me equivoqué!’. Y creo que es un gran error mío, algo que tengo que aprender. Suelo tirarme a la pileta por situaciones o por personas y me dejo muy de lado, pienso poco en mí, y después pienso: ‘¡Cómo le abrí las puertas de mi casa!’. A veces me doy cuenta a tiempo, pero otras veces no tanto. A mis 46 caigo más rápido ”.

Y agregó: “Soy una persona bastante intuitiva, pero no le doy mucha bolilla a mi cuerpo. Entonces, digo: ‘¡Basta! Si algo me dije que no va, no va’. Y ya no se le abre la puerta del hogar a cualquiera”.

En otra de las frases de su nuevo tema, Gaetani asegura que “la pasión fue la maldición”. Al respecto, indicó en la entrevista: “Está un poco exacerbada la frase, pero hubo mucha pasión en esa pasión de la que estoy hablando. Y también terminé sintiendo que no estuvo bueno. Es una expresión que si la tengo que decir, debería hacerlo agarrándome la cabeza”, bromeó.

En relación a la imagen de mujer seductora y fuerte que fue construyendo a través de los años, la actriz comentó: “ Llego a la conclusión de que tengo esa imagen porque le tengo miedo a los hombres, soy recontra insegura de mí misma y de mi cuerpo. Y muy exigente en el trabajo, lo cual me genera a su vez más inseguridad ”.

“Elegí cantar porque me da más temor cantar que actuar. Y por eso, más allá de ser una pasión, es un gran desafío para mí hoy abrir la boca y encontrar mi voz. Me siento totalmente desnuda cuando me subo al escenario a cantar. Y pongo toda esa impronta de mujer fuerte, pero estoy muerta de miedo por dentro”, agregó.

Dlugi le recordó, entonces, que al menos en dos situaciones que trascendieron se mostró fuerte: las dos situaciones en las que le puso un freno a Juan Darthés, primero cuando compartían elenco en Soy Gitano y luego en Simona. “Por ahí esa es la imagen que quedó en el afuera, pero no sabés lo que me costó. Me costó la salud, y hasta el día de hoy. Psicológicamente, me costó mucho estrés. Y no solo en la situación con Darthés... He sufrido muchas situaciones de violencia psicológica. Hoy me considero un ser alegre, una mujer valiente por reconocer mis falencias, mis sombras, mis debilidades y mis miedos. Ahora me paro, hablo, trato de poner límites, porque cuando sufrí violencia laboral, llegaron a sacarme la capacidad de disfrute a la hora de actuar ”, reveló.

Además de su presente en la música, Gaetani forma parte de Buenos chicos, la nueva ficción de Polka. “Estoy agradecida de tener trabajo en esta Argentina y en un mundo que vienen tan para atrás, humanamente hablando. Con las guerras, saliendo de una pandemia... Agradezco haber sido nuevamente elegida por Adrián (Suar), pero también me pongo en el lugar de muchísimos compañeros y compañeras que están sin trabajo. Por eso creo que se está haciendo tanto teatro, y hay que apoyarlos”, expresó.

