Separada del padre de sus hijas, Romina Manguel volvió a enamorarse. Luego de hablar sobre su nuevo programa en A24 y de su salida de Animales sueltos, la periodista se animó a dar algunos detalles de su vida personal.

Fue en el programa Esto no es Hollywood, que conduce Fernanda Iglesias en Radio del Plata. "Ya pasaron dos años (de la separación), me parece puedo tener un chico que me gusta, como le digo a mis hijas", dijo. Y ante la pregunta de si ya era su "novio", dudó pero finalmente lo admitió: "Sí, es novio. Él me dijo si quería ser su novia y le dije que sí, así que creo que somos novios".

Luego, explicó: "No quiero entrar en la trinchera del ovario y la cuestión de género, pero parte del desgaste que tuve en Animales sueltos tuvo mucho que ver con eso, con estar sola. Los dos años que estuve sola la pasé particularmente mal. Yo entiendo y le mando un beso enorme a todas mis amigas feministas que las amo con locura y que me odian cada vez que me escuchan decir esto, pero todavía una mina sola es más vulnerable. Está la fantasía de que si tiene un tipo y la jodés, el tipo va a aparecer en la puerta del canal y va a cagar a trompadas al que la molestó. Lo sentí mucho. Es más, en un momento dije: 'Me invento alguno. ¡Qué se yo! A Luis (Novaresio) le dije: '¿Y si decimos que somos novios?'. Pero me dijo: 'No te van a creer, pero te banco'. Después apareció Braulio en su vida".

Y continuó: "Pero la verdad, es que no me gustó estar sola. Me he encontrado alguna noche no pudiendo poner el control, llorando y diciendo '¡ay mi vida es una mierda, estoy sola!'. Otro día se me inundó el departamento y me metí en Twitter para ver si alguien me podía ayudar, iimaginate el estado en el que estaba. Al final, bajé en pijama, cacé al primero al vuelo y le dije 'por favor, se me está inundando, subí conmigo'. El tipo no entendía nada. Pero subió y lo arregló. Era una pavada, pero andá a saber qué te dispara. Yo tengo dos hijas mujeres y me gusta que vean que yo puedo resolver cosas. Pero bueno, puedo resolver un montón de cosas y otras no. No pasa nada. Llamo a alguien y que me ayude, ya fue".

Con respecto a la identidad de su nuevo novio, Manguel solo contó que se llama Matías. Y no quiso decir nada más, por miedo a las críticas debido a la diferencia de edad: él tiene veinte años menos. "Es polémico porque si yo fuese Alejandro Fantino o algún otro amigo que tiene una pareja más joven, nadie lo cuestiona. No quiero darles de comer, tengo un montón de frentes con los que me atacan. A veces hablo de la reforma judicial y me contestan algo que no tiene nada que ver. Por eso quiero cuidarme."