Romina Pereiro habló de la salida de Angie Balbiani de Intrusos

La salida de Angie Balbiani de Intrusos sigue generando repercusiones. En los últimos días, Yanina Latorre aseguró en Los Ángeles de la Mañana que la panelista habría sido desvinculada del ciclo debido a los celos de Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, quien no estaba cómoda con la forma en la que la ex Rebelde Way se dirigía a su marido.

Para cortar con los rumores, la nutricionista decidió responderle a una seguidora a través de sus redes sociales, que le preguntó si era cierto que Balbiani se había quedado sin trabajo por culpa de ella. "Por supuesto que NO. Tengo un perfil profesional al que cuido mucho y no me interesa salir a responder mediáticamente nada. Punto final", escribió la nutricionista.

Romina Pereiro le respondió a una seguidora que le consultó si ella era la culpable de la salida de Balbiani de Intrusos

"No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir", dijo Balbiani al ser consultada en el día de ayer sobre esta versión. La panelista, también afirmó que nunca tuvo trato con Pereiro. "La conozco de cruzármela", agregó, asegurando que siempre que la vio la saludo cordialmente. "Lo cortés no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar", admitió luego.

Según contó Maite Peñoñori, notera de LAM, cuando se apagó la cámara Angie se mostró indignada por estos rumores. "Me dijo: 'yo estudié periodismo, trato de hacer todo con el mayor profesionalismo y al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien'"

El jueves pasado, Latorre ya había hablado sobre los motivos por los que habrían decidido echar a Balbiani del ciclo de América. "Hay muchas internas, celos y la contrataron por lo mismo que la echaron. La llamaron por ser amiga de Pampita Ardohain, para que contara cosas. Con ella esperaban meterse en el círculo de Pampita, porque sabemos que rinde, pero ella nunca contó nada. Ni siquiera dijo cuándo era la boda: lo dijo Adrián Pallares. Angie nunca supo o no pudo separar la amistad del trabajo", señaló.

"Me quedé sin un trabajo, pero conservo a una amiga. Con lo cual, hice buen negocio, ¿no?. Yo necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que hago", remarcó Balbiani, cuando se le mencionó el tema. "Entiendo lo que plantean. Pero es mi amiga y es Pampita, ¿qué iba a hacer? Me tengo que callar la boca. (...) Prefiero que me contraten por ser la amiga de Pampita que por otras cosas. Cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser 'amiga de' que otra cosa", aseguró luego, filosa.