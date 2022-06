Revelan qué dijo Romina Pereiro tras la filtración de las fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso

La nutricionista Romina Pereiro utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje. Lo hizo tras la filtración de una serie de fotos en las que se puede ver a su expareja, Jorge Rial, junto a la conductora Josefina Pouso de paseo por Madrid.

La farándula se vio conmocionada la semana pasada con las postales in fraganti del exconductor de Intrusos en plena primavera española acompañado por la panelista de Intratables. Días más tarde, Pereiro publicó una foto suya con una sonrisa y transcribió un poema de John Lennon.

El descargo de Romina Pereiro en Instagram (Foto: Instagram @romipereiro)

“Más amor y tolerancia y menos odio”, escribió la nutricionista y agregó: “Me crucé con este poema de John Lennon, y me dieron ganas de compartirlo”. Acto seguido, copió la obra completa. Y por lo que se puede leer, podría interpretarse como un mensaje indirecto para su exesposo.

“Nos hicieron creer que el ‘gran amor’ sólo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado”, dice un fragmento del poema. “Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completarlo que nos falta”, continúa.

Pero eso no es todo. En otra parte, el texto se pone incluso más sugerente. “Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos”, dice. “Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor aunque la violencia se practica a plena luz del día”, agrega.

Para evitar que el posteo sea malinterpretado por la prensa, Pereiro agregó una posdata. “Amigos periodistas, los respeto pero por favor, este posteo no es un mensaje para nadie en particular ni puede leerse entre líneas”, remarcó Pereiro. “Cuando tengo algo que decir, lo digo en forma privada. Quiero expresarme acá libremente sin temer que me saquen de contexto. Los respeto, pero respétenme a mi. Este es un espacio profesional”, cerró la publicación.

Trascienden fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos

Las imágenes de Pouso y Rial fueron reveladas al aire de LAM (América TV) y causaron sorpresa. De acuerdo a lo que revelaron en el programa, ambos coincidieron en Madrid porque asistieron -por separado- al concierto de los Rolling Stones. Una vez finalizado el espectáculo, fueron juntos hacia un exclusivo restaurante de tapas muy popular entre la elite madrileña. Sentados allí, fueron vistos por una amiga de Yanina Latorre quien les sacó varias fotos de manera disimulada para poder enviárselos a la “angelita” y ponerla al tanto de la situación. No obstante, cuando se dieron cuenta de que los apuntaban con la cámara, la pareja se levantó y se retiró del lugar.

Por si faltaban pruebas del encuentro y aparente romance, días más tarde Ángel de Brito publicó en Twitter una imagen borrosa en la que se puede distinguir la figura de la exmodelo y del exconductor de Intrusos y escribió: “Hola Madrid, ¿qué tal?”.

El tuit de Ángel de Brito con la imagen de Jorge Rial y Josefina Pouso caminando juntos por Madrid Twitter @AngeldebritoOk

Jorge Rial confirmó en marzo pasado su separación de Romina Pereiro, con quien se había casado en 2019. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció en su momento el conductor de Argenzuela (Radio 10) en su programa radial.

A pesar de que la ruptura se dio en buenos términos, algunos rumores indicaron que el conductor había comenzado una relación con la locutora Alejandra Quevedo y todo cambió: la paz entre la nutricionista y Rial se quebró, y todo terminó con una hospitalización de Pereiro por un cuadro de estrés.