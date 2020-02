Ángeles Balbiani habló sobre la versión que señala que Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, no la quería en Intrusos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 15:23

La salida de Ángeles Balbiani de Intrusos generó mucho revuelo. A las diferentes versiones sobre los motivos por los cuales la panelista se aleja del ciclo, en los últimos días se sumó una nueva teoría: que Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial, no la quería en el estudio. Según contó Yanina Latorre, la nutricionista estaría celosa por la forma en que la ex Rebelde Way se dirigía a su marido.

"No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir", dijo Balbiani en una nota con Los ángeles de la mañana, al ser consultada sobre esta versión. La panelista, también afirmó que nunca tuvo trato con Pereiro. "La conozco de cruzármela", agregó, asegurando que siempre que la vio la saludo cordialmente. "Lo cortés no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar", admitió luego.

Según contó la notera del ciclo de eltrece, Maite Peñoñori, cuando se apagó la cámara Angie se mostró indignada por estos rumores. "Me dijo: 'yo estudié periodismo, trato de hacer todo con el mayor profesionalismo y al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien'"

El jueves pasado, Latorre ya había hablado sobre los motivos por los que habrían decidido echar a Balbiani del ciclo de América. "Hay muchas internas, celos y la contrataron por lo mismo que la echaron. La llamaron por ser amiga de Pampita Ardohain, para que contara cosas. Con ella esperaban meterse en el círculo de Pampita, porque sabemos que rinde, pero ella nunca contó nada. Ni siquiera dijo cuándo era la boda: lo dijo Adrián Pallares. Angie nunca supo o no pudo separar la amistad del trabajo", señaló.

"Me quedé sin un trabajo, pero conservo a una amiga. Con lo cual, hice buen negocio, ¿no?. Yo necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que hago", remarcó Balbiani. "Entiendo lo que plantean. Pero es mi amiga y es Pampita, ¿qué iba a hacer? Me tengo que callar la boca".

"Prefiero que me contraten por ser la amiga de Pampita que por otras cosas. Cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser 'amiga de' que otra cosa", aseguró luego, filosa, cuando le consultaron sobre su amistad con la modelo y su relación con el trabajo. Si bien el rumor indica que pronto se sumaría al panel de Incorrectas, Balbiani dijo que por el momento nadie la confirmó nada.

"Quiero decir que mi contrato con Intrusos termina a fin de mes y yo voy a aprovechar que vuelve mi hijo para pasar las últimas dos semanas de febrero con él y acompañarlo en su primer día de clases", contó el viernes, al tomarse un minuto sobre el final del programa para despedirse del público y de sus compañeros. "El motivo de mi salida es que mi contrato terminó, pero voy a firmar contrato con otro de los programas de este canal. Estoy muy agradecida con todos, a quienes les mandé un mensaje personal y grupalmente. Es un honor haber estado en este programa que tiene 20 años en la televisión. La pasé espectacular y siempre está bueno tener a Intrusos en el currículum de uno".