13 de febrero de 2020 • 16:44

Angie Balbiani será desafectada del panel de Intrusos para pasar a trabajar con Moria Casán en Incorrectas. La actriz que surgió de Rebelde Way se sumó al ciclo de Jorge Rial a mediados de julio pasado, pero al parecer consideran que es tiempo de "aires nuevos" para ella.

"Hay muchas internas, celos y la contrataron por lo mismo que la echaron. La llamaron por ser amiga de Pampita Ardohain, para que contara cosas. Con ella esperaban meterse en el círculo de Pampita, porque sabemos que rinde, pero ella nunca contó nada. Ni siquiera dijo cuándo era la boda: lo dijo Adrián Pallares. Angie nunca supo o no pudo separar la amistad del trabajo", señaló Yanina Latorre este jueves, en Los ángeles de la mañana.

La panelista del programa de eltrece contó que Jorge Rial, actualmente de vacaciones, "ya lo venía anunciando el año pasado", y que la salida de Balbiani sería inminente. "Hay muchos problemas con los compañeros, el rating no es el mismo en verano, son pocos de producción. Todos remaban los temas todos los días y parece que ella hacia chistes malos al aire y los desinflaba", señaló Latorre.

Como si todo eso fuera poco, contó que Romina Pereiro, la mujer de Rial, no tiene ninguna simpatía por Balbiani. "El año pasado tuvo problemas con la esposa del conductor: a Romina no le cae bien Angie. Dice que 'bebotea' a Rial. De hecho, invitaron a todos al casamiento menos a ella. Bueno, no la invitaron a ella ni a Guido Záfora, que era nuevito y ni se había ofendido. Pero al final la misma Romina lo llamó y lo invitó, para marcar bien la diferencia que hacía con la amiga de Pampita. Muy incómodo para Jorge", agregó.

"Ya le avisaron que quedaba desafectada, le dijeron que podía irse cuando quisiera pero ella contestó que se queda hasta fin de mes, cuando se le termina el contrato", señaló Latorre. Según pudo saber LA NACIÓN, Balbiani pasaría en marzo a formar parte de Incorrectas.

¿Inesperados regresos?

Además de anunciar la salida de Balbiani, Latorre también dio detalles también de cómo será Intrusos 20 años a partir de marzo. "Quieren contratar a Viviana Canosa, Marcelo Polino, Daniel Gómez Rinaldi. Quieren que todos los que pasaron por el programa vuelvan, una o dos veces por semana", explicó.

"Y va a haber otra baja, de otra mujer que ya firmó contrato pero no la quieren. Llamaron a Marina Calabró para sumarla al staff fijo. Por lo pronto, Polino va a reemplazar en la conducción a Pallares, que se va de vacaciones", adelantó la panelista.