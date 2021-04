Romina Pereiro, tras pedirle a Jorge Rial que conduzca el programa desde su casa: “Es muy grave lo que está pasando”

Luego de que se conociera la noticia sobre la repentina muerte de Mauro Viale, como consecuencia de complicaciones derivadas del Covid-19, Romina Pereiro hizo un pedido público a su marido, Jorge Rial. La nutricionista y exmodelo utilizó para ese fin algunos minutos del programa en el que participa, Mañanas nuestras, de la Televisión Pública, y luego reforzó el pedido en sus redes sociales. Este martes, Pereiro volvió a referirse al tema en una entrevista radial y reveló que el conductor de TV Nostra comenzó a usar barbijo en su programa como resultado de una negociación entre ambos.

En diálogo con Fernanda Iglesias, en su programa Esto no es Hollywood, la nutricionista comenzó recordando cómo fue su experiencia personal con el coronavirus: “Yo atravesé el Covid bien. La verdad es que tuve suerte. Según me dijeron los médicos, tuve una carga viral muy baja, por eso no contagié y los síntomas fueron leves. Así que, más que el aislamiento y un poco de dolor de cabeza no tuve”.

Luego, indicó que a pesar de tener aún anticuerpos toma todas las precauciones necesarias: “Me cuido, a pesar de que estoy dentro de los tres meses en los que quedan anticuerpos, más que nada, por si hay una cepa nueva y también por los demás, por mi familia, mis compañeros de trabajo. No es momento de descuidarnos”.

Además, festejó la decisión de las autoridades del canal oficial de que todos los conductores de sus programas usen barbijo, una medida que también comenzó a regir esta semana en El Nueve. “Mañanas nuestras es lo único que estoy haciendo presencial; incluso a mis pacientes los atiendo de manera remota, porque muchos pertenecen al grupo de riesgo y me parece una buena manera de preservarlos. En el estudio, somos los mínimos indispensables y a partir del lunes el canal decidió que los que estamos al aire también usemos barbijo, cosa que me parece excelente, no solamente como ejemplo sino para cuidarnos entre nosotros también”.

Con respecto al pedido público que le realizó a su marido, indicó: “Es un momento difícil. Está con un programa nuevo, súper entusiasmado y lo apoyamos, pero yo estoy reasustada, así que me gustaría que saliera desde casa”.

“Entiendo también su profesión y que necesita estar ahí. Lo que pasa es que una lo ve desde el lado de la familia y lo querés cuidar”, insistió. Y luego, realizó una curiosa comparación: “La verdad es que lo entiendo. Si yo fuera médica de guardia, estaría en la guardia. Pero yo lo veo como familiar, no tengo esa mirada periodística que él tiene y me preocupa su salud: tiene factores de riesgo y no está vacunado. Así que me salió decirlo públicamente”.

En cuanto a la reacción del conductor de TN Nostra luego de escuchar y leer su pedido, reveló: “Se reía y me dijo que le estaba metiendo presión. ¡Obvio!”.

“Lo que te da miedo es no saber cómo te va a pegar. Esa es la realidad: uno se enferma y no sabe cómo va a responder su cuerpo y su sistema inmune. Ahora ves personas, incluso muy jóvenes, que se enferman y terminan en una terapia, y también ves a otras para las que, como me pasó a mí, fue como una gripe, sin desmerecer el Covid. Por ahora, la ciencia no tiene respuesta para eso y no nos pueden asegurar cómo nos va a pegar”, explicó.

E indicó: “No llegamos a discutir sobre esto. Lo charlamos siempre. Él me entiende, entiende mi mirada y yo entiendo la de él. Tratamos de negociar y apoyarnos siempre, más allá de los momentos críticos. Hoy llamé a mi mamá y le dije que no saliera más a trabajar, pero lo de Jorge siempre toma un estado público enorme”.

“Me asusté cuando pasó lo de Mauro, porque me di cuenta de que te puede pasar, que le puede pasar a cualquiera. No es que entré en pánico, pero me empecé a cuestionar un montón de cosas. Como en todo momento de crisis, comenzás a poner en una balanza y a evaluar hasta qué punto vale la pena, y a pensar por qué no es mejor guardarnos”, reforzó.

Uno de sus pedidos era que, al igual que ella y sus compañeros de canal, Rial comenzara a utilizar barbijo a la hora de conducir su programa, un pedido al que él finalmente accedió. “Me dejó más tranquila que usara barbijo al aire. Eso es lo que decía hace un rato sobre los acuerdos. Sé que él es un personaje público, pero yo soy la mujer y lo quiero cuidar; no es que quiero meterme en su trabajo y en sus cosas, es una cuestión de salud que nos afecta a todos”, afirmó.

En ese momento se sumó a la charla la exmodelo Carolina Molinari, quien indicó que el hecho de que no se sepa cuándo va a terminar la pandemia vuelve la situación más complicada y es difícil dejar de lado la necesidad de salir y de socializar. “Es redifícil, pero lo que me pasa es que veo que la situación se hizo tan larga y que ves que los casos aumentan y que se saturó el sistema de salud, y es muy preocupante. Es muy grave lo que está pasando”, retrucó la nutricionista.

