Rompe bodas: el video del primer marido de Britney Spears, Jason Alexander, arrestado tras colarse en el casamiento de la cantante

Ya se hicieron series, se escribieron libros, se televisó un testimonio en medio de un juicio y la tela sigue dando para más. Después de que Britney Spears finalmente recuperara su libertad, tras lograr cortar con la tutela que su padre tuvo sobre ella durante más de una década, la exprincesa del pop decidió ir para adelante con su relación con Sam Asghari. Además de buscar convertirse en una familia de a tres, los novios decidieron casarse -dos cosas que no podía hacer cuando estaba bajo la tutela de Jaime Spears-. Ayer fue el gran día, sin embargo una presencia inesperada cambió el foco de la noticia: de boda a arresto. El responsable de arruinar la gran celebración fue Jason Alexander, primer marido de Britney, quien quiso “colarse” en la boda y terminó siendo puesto tras las rejas.

Según informó TMZ, Alexander irrumpió en el evento sin haber sido invitado y hasta se filmó mientras saltaba una cerca e ingresaba a la casa de su exmujer. Algo que subió en su cuenta de Instagram. En el live se puede ver cómo logró eludir a los encargados de seguridad del evento al decirles que había sido invitado por la misma Britney. También se mostró en el interior de la casa mientras gritaba: “¿Dónde está Britney?”. El video se corta justamente cuando los encargados de seguridad descubrieron que no estaba invitado y lo detuvieron.

Según confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Ventura a Variety, el sargento Cyrus Zadeh dijo que efectivos policiales fueron enviados a la residencia de Spears en Thousand Oaks, California, para investigar a raíz de una denuncia de un intruso dentro de su casa. Fue en ese contexto, cuando allanaron la morada, que dieron con Alexander. Después de realizar una verificación de registros, se descubrió que Alexander tenía una orden de arresto fuera del condado y fue llevado a la comisaria por ese delito. Los efectivos se quedaron en la escena investigando lo que ocurrió para luego determinar si se impondrán cargos adicionales a Alexander en relación con la supuesta entrada ilegal a la boda.

Sin embargo, el incidente con Alexander no detuvo las nupcias de Spears y Asghari. Según People, alrededor de 60 invitados asistieron a la ceremonia íntima el jueves por la noche, incluidos Madonna, Drew Barrymore y Paris Hilton. Spears usó un vestido de Versace y caminó por el pasillo al ritmo de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley. El citado medio también informó que los hijos de Spears con Kevin Federline, Sean y Jayden, no asistieron, pero le desearon lo mejor a la nueva pareja, según un comunicado del abogado de Federline.

Britney Spears y Sam Asghari en 2019

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron en septiembre, poco antes de que Spears fuera liberada de una batalla por la tutela de 13 años con su familia, en noviembre. Su matrimonio se produce poco después de que la cantante anunciara en mayo que había sufrido un aborto espontáneo, tras contar previamente en abril que estaba embarazada. “Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza”, escribió Spears en Instagram. “Seguiremos tratando de expandir nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo el apoyo. Pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”.

Spears y Asghari se conocieron en el set cuando grababan el video musical de “Slumber Party”, en 2016. Spears dijo en una entrevista de radio de 2017 que pensó: “‘Este chico es realmente lindo’, así que lo llamé”. Luego, sumó: “Es una persona muy divertida y graciosa”. Asghari reveló que la fecha de la boda se había anunciado en una nota con GQ, aunque se mantuvo bajo 7 llaves cualquier otro detalle. “El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación sólida llena de amor y respeto”, escribió Asghari en Instagram poco después de que Spears anunciara su embarazo. El matrimonio será el tercero de Spears.

El primer matrimonio de la cantante fue con Alexander, su amigo de la infancia, en 2004. Estuvieron unidos en matrimonio por un total de 55 horas antes de anular el casamiento. Más tarde llegó su segundo matrimonio con Federline. Se divorciaron oficialmente en 2007, a lo que siguió una larga batalla por la custodia de sus dos hijos. “Siempre he querido lo mejor para mi media naranja -dijo Asghari a People en febrero de 2021- y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece”.

“Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans de todo el mundo [en referencia al movimiento #FreeBritney que se gestó entre los fanáticos para ayudar a la exprincesa del pop a liberarse de la tutela de su padre], y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, concluyó el flamante marido.