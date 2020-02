Rose McGowan aseguró que solo sentirá alivio cuando Harvey Weinstein esté muerto

Rose McGowan aseguró que solo sentirá consuelo cuando Harvey Weinstein esté muerto Fuente: Archivo

Rose McGowan fue una de las primeras actrices en salir a denunciar a Harvey Weinstein por acoso y abuso sexual, iniciativa que culminó en el día de ayer con la condena del fundador de Miramax, a quien un jurado de Nueva York declaró culpable de violación y abuso sexual. A pesar de que el exproductor deberá pasar varios años tras las rejas, la protagonista de Charmed comentó que no se siente aliviada.

"Probablemente no encuentre consuelo hasta que él no muera", dijo la actriz durante una charla con el periodista Evan Ross Katz que se dio antes de que se conociera el veredicto de Weinstein. "Siento que él y yo estamos atrapados en esta batalla juntos y que nos liberaremos cuando alguno de los dos se muera. Así es, energéticamente estamos atados, y es un sentimiento completamente desagradable. Me encantaría poder ser como otras personas y vivir mi vida, sería hermoso", agregó.

McGowan también se refirió al meme que circula con su imagen, hecho en base a una captura de un video en donde relataba los abusos. "Es muy extraño, porque dice 'víctima de Harvey Weinstein' y eso se vuelve meme. Es un poco cruel", expresó, aunque también logra ponerle algo de humor a la situación. "También es gracioso, ¿se entiende? Lo tomo de las dos formas, como algo cruel porque se trata de mí, pero gracioso porque tampoco era realmente yo. No sé si tiene sentido lo que digo, pero así se siente".

La actriz había revelado a los medios que el exproductor la violó en 1997, durante el Festival de Sundance, cuando ella tenía 23 años y acaba de protagonizar la película Going all the Way junto a Ben Affleck. "Me sentí sucia. Me habían violado. Estuve pensando cómo. La noche anterior a que sucediera se sentó detrás de mí en el teatro. Llegué a pensar que lo había provocado. Eso hizo que me sintiera más sucia", relata en Brave, su autobiografía publicada a comienzos de 2018.

En octubre, la actriz denunció a Weinstein alegando que tanto él como su equipo intentaban callarla. McGowan aseguró que cuando Weinstein se enteró de que planeaba describir en detalle una supuesta violación de 1997, su equipo intentó robarle su libro inédito, comprar su silencio y, cuando ella se negó, comenzó una campaña para socavar su reputación para que nadie le creyera. Incluso señala que intentó "plantarle" drogas para implicarla en actos delictivos.

En el día de ayer, Weinstein fue condenado en Nueva York por cargos derivados de un abuso sexual en 2006, y de una violación en 2013. El juez ordenó que sea encarcelado de inmediato, aunque la sentencia se conocerá recién el 11 de marzo. El todopoderoso exproductor de Hollywood podría recibir una pena de hasta 25 años de prisión.