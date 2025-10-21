Rosie O’Donnell explicó por qué Keanu Reeves fue uno de sus “peores” invitados: “Tienes que hablar”

Además de haberse convertido en uno de los actores más famosos de la industria del entretenimiento y haberse ganado la fama de ser el hombre más solidario y generoso de Hollywood, Keanu Reeves no es un buen entrevistado. O por lo menos así lo planteó Rosie O’Donnell en una reciente aparición televisiva. “Lo adoro, pero no es bueno en los programas de entrevistas”, reconoció la célebre comediante y presentadora.

O’Donnell apareció en el programa de televisión australiano Sam Pang Tonight esta semana. Allí reflexionó sobre su icónico programa de entrevistas, The Rosie O’Donnell Show. Cuando el presentador le pidió más detalles sobre las celebridades que pasaron por su sillón, O’Donnell mencionó a Barbra Streisand como su favorita. La sorpresa llegó cuando nombró a su “peor invitado”: Keanu Reeves.

“Uno de los peores, a quien adoro, pero no es bueno en los programas de entrevistas: Keanu Reeves”, confesó con algo de culpa. Si bien se trata de una persona “dulce” que luce “guapísimo”, la comediante explicó que cuando tuvo un mano a mano con el protagonista de Matrix “no respondía a ninguna pregunta”. “Le decía: ‘Bueno, Keanu, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?’. ‘Bien’ -respondía-. Estábamos en vivo. No pudimos volver a grabar. Finalmente, después de tres minutos, le dije: ‘Sabes, Keanu, es un programa de entrevistas. Tienes que hablar’”, recordó.

El recuerdo de O’Donnell data de 1997, cuando el actor pasó por su famoso programa para promocionar su película El abogado del diablo, donde compartió pantalla con Al Pacino y Charlize Theron. Después de unas cuantas respuestas breves, a O’Donnell no le quedó más opción que recurrir al humor. “Es un programa de entrevistas. Tenemos que hacer preguntas”, lo apuró. “No haces muchos de estos programas, ¿verdad? ¿Los odias?”, le preguntó luego O’Donnell. “No me siento cómodo con ellos, pero son divertidos. No pasa nada”, explicó Reeves.

Si bien recordó aquella experiencia como la peor, O’Donnell aclaró que Reeves volvió a su programa en 2001, y para entonces ya le había encontrado la vuelta al asunto. “Es un hombre encantador y un tipo de buen corazón, así que no quiero tirarlo debajo del autobús”, resaltó. Luego, sumó un nombre más a su lista de grandes invitados: Martin Short, a quien llamó “el tipo más divertido y agradable”.

Gobierno nuevo, vida nueva

Rosie O’Donnell decidió dar un paso al costado del escenario mediático de Estados Unidos luego de la asunción de Donald Trump a la presidencia en el 2024 por segunda vez. Tal como lo había anunciado, se mudó a Irlanda junto a su hijo no binario, Clay. Según ella misma contó a principios de este año el cambio fue impulsado por su deseo de encontrar un entorno más seguro y estable, lejos del clima político estadounidense.

Rosie O'Donnell dejó Estados Unidos luego del triunfo de Trump Evan Agostini - Invision

En declaraciones en sus redes sociales, O’Donnell se mostró gratamente sorprendida por la calidez de los habitantes locales, a quienes calificó como “insoportablemente amables”. Aunque reconoció que extraña a sus hijos mayores y amigos que permanecen en los Estados Unidos, y aseguró que su salud mental ha mejorado considerablemente desde la mudanza.

Al llegar a Irlanda, la familia enfrentó algunos desafíos, como una vivienda con problemas de moho. Sin embargo, lograron instalarse en Howth, un pueblo costero cerca de Dublín que ha sido ideal para su adaptación. Rosie destaca la calidad de vida, la comunidad y la escuela donde Clay se ha integrado con éxito.

Aunque actualmente se siente plena en Irlanda, Rosie O’Donnell no descarta volver a Estados Unidos. Eso sí, solo lo hará, según afirmó, cuando todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Mientras tanto, continúa en contacto constante con sus seres queridos a través de videollamadas y mantiene la esperanza de un futuro más justo.