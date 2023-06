Salen a la luz los motivos de la separación entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés: “Una guerra de egos”

escuchar

Después de casi cuatro años de noviazgo, Alejandro Sanz y Rachel Valdés han puesto fin a su relación sentimental. Las especulaciones respecto de la ruptura comenzaron luego de que el cantante publicara alarmantes mensajes en las redes sociales sobre su estado de ánimo. Tras confirmarse la separación, salieron a la luz los motivos que habrían llevado al distanciamiento de la pareja.

De momento, ni el músico ni la artista conceptual y modelo cubana se han pronunciado al respecto, aunque se han filtrado algunas informaciones recogidas por medios españoles que apuntan que Valdés ya ha abandonado la casa que ambos compartían en Somosaguas, en Madrid.

En el programa televisivo Espejo Público, de la cadena española Antena 3, el periodista Aurelio Manzano dio detalles respecto de los verdaderos motivos de la separación. El comunicador dijo que existió “una guerra de titanes y de egos” que terminó dinamitando la relación.

“Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones. La relación empezó mal porque se solaparon relaciones”, apuntó Manzano sobre las condiciones en que se conocieron la modelo y el cantante, que hasta entonces había estado en pareja con la psicóloga Raquel Perera, con quien compartió 14 años de vínculo y que es madre de sus hijos Dylan (12) y Alma (11).

“Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos”, apuntó el periodista español. Y añadió que Valdés abandonó Madrid rumbo a Barcelona con su hijo -fruto de un vínculo anterior- el pasado sábado “para poner tierra de por medio en esta separación”.

Semanas después de sus presentaciones en la Argentina en el Movistar Arena a comienzos del mes pasado, Sanz había volcado en Twitter a fines de mayo un alarmante mensaje a corazón abierto que preocupó a sus fans. El músico se sinceró y aseguró que no atraviesa un buen momento personal.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer, pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el artista en la red social.

Desde entonces, surgieron múltiples rumores sobre las causas que habrían distanciado a Sanz de la pintora, especulaciones a las que el cantante quiso poner fin con una publicación en sus historias de Instagram en la que elogió a su ya expareja. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”, expresó. En el final del mensaje, también se dirigió a la modelo: “Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, agregó.

Valdés es una reputada artista plástica que antes de conocer al cantante participó en ediciones de Arco y llegó a exponer en La Habana, Miami y Nueva York, donde por estos días también presenta su instalación The Beginning of the End en Times Square.

En tanto, Alejandro Sanz continúa con su gira por España. “Meditar es esa voz que habla desde dentro, que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos, pero, sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción”, expresó ayer el artista madrileño en una publicación que acompañó de distintas imágenes personales y de sus shows.

Tras recibir numerosos mensajes de apoyo y cariño ante la delicada situación personal que atraviesa, Sanz fue honesto respecto de los tiempos que transita. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, manifestó el artista días atrás en un nuevo posteo.

Colegas como Ricardo Montaner, Luis Fonsi o los músicos de Chambao dedicaron emotivas palabras al cantante en la sección de comentarios de las publicaciones, lo mismo que un aluvión de fans dispuestos a acompañar al célebre intérprete de “Corazón partío” en esta etapa de su vida.

