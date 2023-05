Alejandro Sanz compartió un nuevo mensaje para referirse al difícil momento que atraviesa y agradeció el apoyo: “Tuve un brote”

escuchar

En los últimos días, se hizo público el duro momento personal que atraviesa Alejandro Sanz. En medio de su gira, compartió un alarmante mensaje en las redes sociales que preocupó a sus fans. Aseguró que estaba “triste y cansado” e incluso se sinceró al decir: “A veces no quiero ni estar”. Rápidamente, los mensajes de cariño, apoyo y contención no tardaron en replicarse hacia el ídolo español que tantas sonrisas saca con sus canciones. Ahora, unos días después de su revelación, volvió a pronunciarse en Twitter, donde no solo se refirió a su presente, sino también al futuro de su tour.

Todo comenzó el viernes 26 de mayo, con una publicación que hizo el intérprete de “Aquello que me diste” en su cuenta de Twitter: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”. En ese mismo sentido, expresó: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

El mensaje a corazón abierto de Alejandro Sanz en Twitter que generó preocupación entre sus fans Twitter @alejandrosanz

“A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”. Sus palabras alarmaron al público que se acercó a darle su apoyo. Incluso, entre los mensajes se destacó el de Karina “La princesita” Tejeda, quien no dudó en acompañarlo, e incluso fue honesta con respecto a sus propios sentimientos: “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”.

Pero, ahora, a tres días de la impactante revelación que generó angustia y preocupación entre sus más fieles seguidores, el cantante, de 54 años, volvió a hacerse eco en las redes sobre el duro momento personal que le toca pasar y fue honesto con sus fanáticos al respecto. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, arrancó el mensaje.

Alejandro Sanz se encuentra recorriendo los escenarios del mundo con su tour Sanz en vivo Instagram @alejandrosanz

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, expresó Sanz preocupando pero también tranquilizando a su público. “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea”.

Por último, se mostró agradecido “por el calorcito”: “Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”. Una vez más, a través de sus comentarios, los usuarios de las redes le hicieron llegar todo su apoyo, cariño y comprensión.

El nuevo mensaje de Alejandro Sanz Twitter @alejandrosanz

Por otra parte, cabe destacar que 2023 es un año importante para el cantante, ya que actualmente viaja por el mundo con su show Sanz en vivo. En la Argentina, tocó en Rosario, Córdoba y Buenos Aires y aún le quedan varias fechas. La más próxima es el 3 de junio en Pamplona, España, y tras recorrer su país natal, visitará los Estados Unidos y México. A pesar del duro momento personal que atraviesa, les expresó a sus fanáticos sus intensiones de no suspender la gira.

