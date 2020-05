En el marco del difícil momento que atraviesa Estados Unidos por la pandemia de Covid-19, Sandra Bullock y su hija Laila participaron del homenaje a una enfermera en un especial solidario Crédito: Captura de pantalla

Muy reservada con su vida personal, Sandra Bullock decidió mantener tan alejada como fuera posible a su hija Laila de las cámaras y de los paparazzi. Sin embargo, una buena causa la llevó a mostrar a la pequeña por primera vez en televisión , a cinco años de haber concretado su adopción .

La protagonista de Bird box participó de un especial dedicado al día de las madres, organizado por la actriz Jada Pinkett Smith, su madre Adrienne Banfield-Norris y su hija Willow Smith. Claro que el programa tuvo un giro muy particular en tiempos de pandemia de Covid-19 , y por eso destacó la labor de profesionales de la salud y demás mujeres que se encuentran trabajando en la "primera línea". Una de ellas fue April, una enfermera que recibió el cariñoso saludo de Bullock.

"Tengo alguien aquí que quiere decirle algo a April, ¿puedo decirle que pase?", preguntó Bullock, sorprendiendo a todos. Y entonces apareció en escena la niña de 8 años. "¿Quieres decir 'hola'?", invitó la actriz, y su hija no demoró en saludar y regalarle a la cámara una enorme sonrisa. "¿Querés decirle algo a April?", siguió la protagonista de Miss simpatía . "Gracias, April, por todo lo que hacés por todos nosotros. Mantengase a salvo", respondió la pequeña. "Me derrite el corazón", dijo con emoción la agasajada.

Entonces, Bullock se dejó llevar por su amor de madre y comenzó a hablar de Laila con mucha ternura: "Ella es nuestra superheroína, es la que salvará al mundo en nuestra familia. Está lista para entrar, April, cuando vos salgas, en algunos años".

Pinkett Smith, finalmente, anunció que a través de la fundación que preside donarán al hospital en el que trabaja la enfermera 15 mil dólares, además de unas vacaciones pagas junto a su familia."Y, Sandra, cuando se pueda nuevamente, voy a darte un gran abrazo y un gran beso", dijo la esposa de Will Smith. "Sí, y tomaremos un buen tequila", retrucó Bullock.

La actriz ya había adoptado a un niño, Louis, cuando decidió sumar a Laila a su familia, en 2015. "Los niños que están en cuidado tutelar es porque fueron sacados de sus hogares de crianza por circunstancias trágicas. Es por eso que lo que yo quería era evitar darle más dolor a ella por la naturaleza de mi trabajo y su gran exposición", le contaba a la revista People por entonces, para explicar el motivo por el que prefería mantener a sus hijos alejados de las cámaras .

"Una vez un fotógrafo nos siguió y nos tomó varias fotos. Al día siguiente me enteré de que una imagen de ella estaba tratando de ser vendida en todos los medios de todo el mundo. Yo me había comprometido y aceptado de manera legal protegerla de algo como esto y me encontré persiguiendo a abogados a los que le rogaba que la mantengan a salvo (...) Además, yo no quería que el proceso legal se entorpeciera", reveló.