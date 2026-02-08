Santiago Almeyda: cómo Gran Hermano le cambió la vida, el triste motivo por el que se alejó del medio y el sueño que pudo cumplir

Fue uno de los participantes de la primera edición de Gran Hermano, en 2001. Santiago Almeyda entró al reality por curiosidad, sin imaginar que iba a llegar a ser tan popular y a trabajar, durante varios años, en obras de teatro y programas de televisión. “Al ser el primero nadie sabía qué podía pasar”, se sincera en una charla con LA NACION.

Gran Hermano le cambió la vida porque, además, en la casa se enamoró de otra participante, Natalia Fava. Al terminar el show continuaron el vínculo, se casaron y estuvieron juntos 23 años; se separaron hace casi cuatro, pero todavía hablan mucho y tienen una buena relación, tanto que ella lo eligió como modelo de su marca de ropa. La pérdida de su hermana en 2012 lo alejó de los medios porque Santiago necesitó aislarse. Por ese entonces cumplió un sueño que acarició siempre: dedicarse a la gastronomía. Abrió un restaurante que funcionó bien hasta que la pandemia lo obligó a cerrar. Hoy tiene una cafetería en San Telmo, Nonna, y a pocos pasos una parrilla en sociedad con su hermano, Grandes Carnicerías del Plata.

Santiago Almeyda, durante su paso por la primera edición de Gran Hermano

-¿Siempre te interesó la gastronomía?

-Siempre me gustó la gastronomía, desde chico. Me gusta mucho cocinar y creo que viene por ahí. Inclusive cuando todavía laburaba en teatro, ya tenía algunos proyectos.

-¿Con quién aprendiste a cocinar?

-En casa. A veces quedábamos solos con mis hermanos porque mis padres trabajaban y yo les cocinaba. Tengo el recuerdo de agarrar lo que había en la heladera e improvisar algo, minutas. Y mi vieja es italiana, lo que también influye mucho. Aprendí mirándola cocinar. Todavía hacía teatro cuando abrí mi emprendimiento: un restaurante en el microcentro. En pandemia tuve que cerrarlo y ahora vivo y trabajo en San Telmo. Cuando me separé de Nati volví al barrio, porque acá nací y me crié.

-¿Cuánto te cambió la vida Gran Hermano?

-Muchísimo. No me imaginé lo que iba a pasar cuando me anoté. Yo fui por la experiencia, sin saber lo que era. Y me encontré con esa bomba explosiva que fue el primer Gran Hermano. Me cambió la vida y además conocí a mi gran amor. Eso fue lo más lindo. Cuando salí ya tenía trabajo en televisión y teatro; no entendía nada porque los que entraron después sabían qué podía pasar, en cambio nosotros no teníamos idea.

"Me cambió la vida y además conocí a mi gran amor. Eso fue lo más lindo", dice sobre su paso por Gran Hermano y por la relación que lo unió a Natalia Fava. Pese a que están separados desde hace cuatro años, mantienen una cercana amistad Mariano Ledo

-¿Qué recordás de esos tiempos?

-Fueron años muy lindos. Con Nati y algunos chicos tuvimos la suerte de trabajar bastantes años; hice algunas participaciones en tiras como Casados con hijos, estuve en el “Patinando por un sueño”, un programa de entretenimientos en Mar del Plata que se llamó Sentí el verano. Pero sobre todo hice teatro y tuve el privilegio de trabajar con Emilio Disi, Flor de la V, Gerardo Sofovich, Nazarena Vélez, Chiqui Abecasis, Toti Ciliberto. Cuando empecé a tener trabajo decidí estudiar teatro con Carlos Evaristo. Y también me gustó mucho recorrer todo el país. Fueron años muy abrumadores, pero pude disfrutar.

-No debe haber sido fácil ser famoso de un día para el otro.

-La verdad que no, pero por suerte siempre tuve los pies sobre la tierra y eso me ayudó a no creérmela.

-¿Qué hacías antes de entrar al reality?

-Estaba de viaje en Italia porque quería estudiar cocina. Pero justo nació mi sobrina y volví. Cuando iba a irme otra vez me enteré del casting y me anoté, por pura casualidad. Y ahí ya no hubo vuelta atrás.

"perdí a mi hermana y eso me pegó muy fuerte. Fue un duelo largo, algo inesperado. Muy duro. Y sin proponérmelo, me alejé. Y cuando te desvinculás, dejan de llamarte. Para seguir hay que estar, hay que poner el pecho siempre. No podés desaparecer", dice sobre su alejamiento del medio Mariano Ledo

-¿Por qué te alejaste del medio?

-Porque perdí a mi hermana y eso me pegó muy fuerte. Fue un duelo largo, algo inesperado. Muy duro. Y sin proponérmelo, me alejé. Y cuando te desvinculás, dejan de llamarte. Para seguir hay que estar, hay que poner el pecho siempre. No podés desaparecer.

-¿Intentaste volver a trabajar?

-Por momentos me dieron ganas, pero ya estaba en el negocio de la gastronomía. Hasta hace unos años me llamaron para hacer teatro; soy un agradecido a Gran Hermano.

-Ahora podrían llamarte de MasterChef, ya que sos buen cocinero…

-(Risas) No creo. Cuando uno se va desvinculando, pierde las oportunidades.

-¿Seguís viendo a alguno de los chicos que estuvieron con vos?

-Los últimos contactos que tuve fueron en juntadas con Gustavo Conti, Ximena Capristo y Silvina Luna. No veo a nadie hoy, pero me queda un lindo recuerdo de todos.

-La separación de Natalia fue un escándalo al principio, y se habló de infidelidad, ¿cómo recompusieron el vínculo?

-Cosas que pasan. Con el tiempo pudimos sanar todo eso y volver a hablar. Natalia es mi familia. Son muchos años juntos. Me llamó para ser modelo de su marca de ropa y accedí rápidamente; me encanta.

"Natalia es mi familia. Son muchos años juntos. Me llamó para ser modelo de su marca de ropa y accedí rápidamente; me encanta" Mariano Ledo

-¿Se puede ser amigo de una expareja?

-Yo creo que sí, porque nuestra historia va más allá. Somos familia.

-¿Alguna vez pensaste en una reconciliación?

-Eso no lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que es yo voy a estar siempre para ella porque me dio los mejores años de mi vida

-¿Estás en pareja?

-No.

-¿Y cómo son tus días?

-Vivo solo y estoy muy ocupado con mi trabajo. Me gusta entrenar, voy al gimnasio casi todos los días, y soy muy fan de los autos antiguos; tengo una camioneta vieja que es mi chiche.

-¿Estás pendiente del casting del próximo Gran Hermano: Generación Dorada?

-Algo vi y tienen esa euforia de querer ser famosos. Me recuerdan aquellos años, aunque yo nunca busqué ser conocido. Por eso digo siempre que el primer Gran Hermano va a ser diferente a todos, porque se dio naturalmente. Ahí no había falsedad, no podíamos engañar con nuestra personalidad porque no teníamos idea de lo que pasaba afuera. Hoy pueden intuirlo.