Sarah Jessica Parker puso en juego la memoria de Kristin Davis, su compañera de Sex and the City, al someterla a un cuestionario sobre la serie. Mientras la actriz que interpretaba a Charlotte participaba de una entrevista en el programa Watch What Happens Live, de Andy Cohen, recibió una llamada de su amiga que la sorprendió.

Kristin comenzó admitiendo que la más parecida de las cuatro protagonistas a su personaje era Cynthia Nixon, quien interpretaba a Miranda; también contó que el vestuario que menos le gustaba era el que usaba Samantha, y que deseaba que Carrie terminara con Mr. Big.

Cuando ingresó el llamado de Parker, Kristin tuvo que responder una pregunta sobre una rutina que las actrices tenían mientras filmaban la segunda película basada en la tira. "Me voy a enfocar en la comida porque básicamente hablábamos de eso todo el tiempo", dijo Sarah. "Entrá en tu pequeña máquina del tiempo y viajá al set de Sex and the City 2, en Marruecos. Quiero saber si te acordás que comíamos todos los días a las 11:30".

Davis conocía la respuesta y no vaciló ni un instante al responder. "Los sandwiches de tomate del catering, por los que teníamos que caminar un largo trecho para obtenerlos", reveló. Parker felicitó a su amiga por responder correctamente y sumó otra perla a la lista. "Yo comía una deliciosa baguette con jamón cada día".

Si bien la relación entre Parker y Davis es muy buena, no ocurre lo mismo con su compañera Kim Cattrall. La actriz que interpretaba a Samantha Jones cortó lazos afectivos con Sarah Jessica Parker, llegando a admitir que no volvería a ponerse en la piel del querido personaje. "Nunca más. Es un 'no' de mi parte", señaló tiempo atrás.

"Aprendes lecciones de la vida, y mi lección es que tengo que trabajar con buenas personas y tratar de que el trabajo sea divertido", dijo Cattrall, de 62 años. En 2018, cuando murió el hermano de Kim, Parker envió sus condolencias en las redes y obtuvo una dura respuesta en Instagram: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy '¿Cuándo te dejará en paz esa hipócrita?' Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora".

"Tú no eres mi familia", escribió Cattrall en ese mismo posteo. "No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de 'buena chica'".