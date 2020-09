Sarah Paulson y Holland Taylor, un amor que rompe con los cánones de Hollywood

Sarah Paulson y Holland Taylor, el romance del que habla Hollywood Fuente: Reuters

El exitoso estreno de Ratched, la serie de Netflix que se considera como una precuela de Atrapado sin salida y protagonizada por Sarah Paulson como la enfermera principal, ha vuelto a poner la relación de la actriz con la también intérprete Holland Taylor en la mira de Hollywood. Paulson, de 45 años, y Taylor, de 77, comenzaron su noviazgo hace cinco años y, desde entonces conforman una pareja que rompe cánones y embandera la libertad en una industria a la que le cuesta mucho romper con lo tradicional.

Paulson lamenta que la homosexualidad siga siendo un tema tabú en ciertos ámbitos y considera que la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI debe continuar. "En casi un centenar de países aún es delito. Apoyar que haya personas hostigadas, detenidas, encarceladas y sentenciadas es simplemente terrible", declaraba recientemente en una entrevista con la revista Elle. Y continuaba: "¿No entendemos que la orientación sexual es algo privado? A menudo ocurre que si sos homosexual tenés que hablar de ello. De repente, pasa a un segundo plano cualquier otro aspecto de tu trabajo y de tu personalidad. Nunca sentí que hubiese una parte de mí que despertase o saliese del armario".

Lo mismo le ocurrió a Taylor cuando a sus 72 años decidió hablar abiertamente de su homosexualidad. "Tengo una relación con una mujer. En cuanto a casarme, no es algo que creo que ocurra automáticamente, debido a mi edad. Pero ella lo ha mencionado y desde un punto de vista espiritual es un gesto hermoso que me gustaría llevar adelante", confesó la intérprete, más conocida por encarnar a Evelyn Harper, la madre de Charlie Harper (Charlie Sheen) en Two And A Half Men, en una entrevista en 2015 con la emisora WNYC, sin revelar entonces que su pareja se trataba de Paulson.

"Entre ella y yo existe una gran diferencia de años, estoy segura de que impresionaría a muchas personas", explicó y aclaró su incomprensión hacia la expresión "estar saliendo del armario". "He estado luchando contra eso. Mis relaciones han sido con mujeres, pero no me gusta hablar de ello. Me parece que somos muy ridículos en este país, es muy extraño que hable de mis parejas actuales o antiguas y que además tenga que oír la pregunta: 'Entonces, ¿has salido del armario?'. Pues no, nunca he salido, porque yo estoy fuera, vivo fuera", declaró.

Desde entonces su presencia juntas en alfombras rojas y entregas de premios no se han dejado de suceder. También en las redes sociales, que Paulson utiliza principalmente para promocionar sus trabajos pero en ellas también deja entrever pequeñas pinceladas de su vida personal, publicando algunas imágenes junto a sus amigos, sus animales y también con Holland Taylor.

Paulson y Taylor también han sido objeto de discusión en varias ocasiones por la diferencia de 32 años que hay entre ellas. La pareja ha sido criticada especialmente con comentarios en las redes sociales, a los que deciden no hacer caso pero en el fondo sí las hace reflexionar. "Conocí a una mujer mayor que yo y me enamoré de ella, y eso a los demás les resulta fascinante y extraño, pero para mí es el detalle menos interesante sobre mi persona. Sucede lo mismo con el cine y la discriminación de las mujeres. El hecho de que sea tema de conversación quiere decir que algo va mal en la sociedad", comentaba Paulson en la misma charla con la revista Elle.

Y ese "algo va mal" para Sarah Paulson no es otra cosa que el problema que tiene la sociedad a la hora de enfrentarse al paso de los años. Según ha explicado en otra entrevista con Harper's Bazaar, la actriz de la serie American Horror Story cree que el problema reside en que "la idea de que ser viejo es dejar de tener deseos". "Cualquiera que dice algo sobre cualquier persona que amo de una manera que sea irrespetuosa o cruel, lo ignoro por completo", ha añadido sobre cómo deja pasar los comentarios negativos sobre su vida privada.

Sarah Paulson y Holland Taylor se conocieron hace cinco años a través de varios amigos en común y, tras varios meses, formalizaron su relación. Antes de Taylor, Paulson se ha mostrado en público con anteriores parejas, como Cherry Jones [una de las intérpretes de la adaptación televisiva de The Handmaid's Tale] o el dramaturgo Tracy Letts, con quien incluso llegó a comprometerse. "Éramos jóvenes, yo tenía 24 años y no funcionó", dijo la actriz en una entrevista.

