Scarlett Johansson y el secreto que no quiere que sus hijos sepan

Scarlett Johansson está muy orgullosa de su vida y del camino que tuvo que recorrer durante todos estos años para llegar a donde está, sin embargo, hay un pequeño detalle que espera que sus dos hijos no conozcan nunca. Madre de Rose Dorothy, de siete años, y de Cosmo, de 7 meses, se sinceró sobre este detalle que prefiere ocultarles.

“Es posible que mi hija me haya preguntado esto antes”, admitió Johansson durante una entrevista con Drew Barrymore en The Drew Barrymore Show. “ Solía fumar cuando era más joven y estoy muy avergonzada. Simplemente no quiero que ella piense que alguna vez sentí que era genial hacerlo, porque ella nunca, nunca, nunca podrá fumar ”, enfatizó.

Consciente de lo difícil que puede ser la crianza en la adolescencia, la actriz bromeó sobre el tema. “Porque eso es lo que haces: les prohíbes a tus hijos hacer cosas y luego ellos no hacen caso”, bromeó entre risas. “Por lo pronto sí, solo espero que ella nunca se dé cuenta de esto”, consultó.

Johansson, que está en pareja con el comediante Colin Jost desde el 2017, también se animó a abrir un poco las puertas de la intimidad y contar la manera en que nació la relación con el padre de su hijo menor, a quien vio por primera vez en 2013, cuando ella fue anfitriona de Saturday Night Live, ciclo del que forma parte Jost como guionista y actor.

Colin Jost y Scarlett Johansson en la ceremonia de los premios Oscar el 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles

“Lo conocías desde hace un tiempo cuando comenzaron a salir ¿alguna vez lo encontraste atractivo o fue como que de repente lo viste diferente?”, quiso saber Barrymore. “Es un hombre muy guapo, pero muchas de las veces que había estado con él yo me encontraba en otra relación... Esa vez, en el 2017, fue el momento adecuado”, respondió Johansson.

“Creo que me miró de forma diferente porque yo estaba disponible. El momento solo tiene que ser el adecuado. Creo que definitivamente he estado en relaciones en las que el momento no era el adecuado... y a veces es una buena persona pero esa etapa de la vida es mala y es importante estar abierto a eso también”, agregó reflexiva.

La estrella de Black Widow también reveló uno de los mayores miedos que tiene por estar casada con un comediante tan popular. Según contó, durante el Weekend Update de Saturday Night Live, el popular segmento que hace su esposo junto a Michael Che, ella no puede contener sus nervios. Los dos humoristas se sorprenden mutuamente contando chistes en vivo y en directo por televisión, cuya premisa es que sean políticamente incorrectos. Durante todo el sketch, la actriz está ansiosa esperando que no digan nada que luego pueda traerles consecuencias mediáticas a ambos.

Un divertido juego

Durante el programa, Barrymore le mostró a Johansson una foto de su esposo en la secundaria y le hizo una pregunta picante. “¿Hubieses salido con él en tu adolescencia?”, quiso saber la entrevistadora mientras ambas se reían mirando la foto tomada en 1997.

“Creo que no hubiese salido con él, no”, admitió la actriz de Avengers, que también reveló que sus dos hermanos usaban el mismo corte de pelo que su marido. “No puedo imaginármelo... no hay forma. ¿Quién decidió que ese corte era algo con estilo?”, se preguntó sin poder contener la risa.