Se casa Belén Francese: todos los detalles de una boda singular

Belén Francese se casa en Mendoza, en una bodega y con muy pocos invitados; buena parte de su familia quedó afuera por los protocolos sanitarios: "¡Tengo 74 primos!", cuenta ella

Se conocieron hace dos años, planearon casarse en mayo pasado pero la cuarentena por el coronavirus los obligó a postergar la boda. "La pandemia no va a poder con nosotros. Nos casamos el 28 diciembre, en Mendoza. ¡No es chiste! Después me di cuenta que es el día de los inocentes", justifica Belén Francese, entre risas. El novio es Fabián Lencinas, mendocino y dueño de una productora que organiza torneos de golf en toda Latinoamérica. Además, la pareja tiene una productora de contenidos, Starlive.

La fiesta será en los jardines de la bodega Jean Bousquet, en Tupungato (Mendoza), y para 40 invitados, según lo permite el protocolo. "Espero que la jueza nos deje sacar los barbijos durante la ceremonia, que además es al aire libre", le detalla la actriz a LA NACION. "Estoy muy ansiosa, con muchos nervios. Soy muy detallista y quiero que salga todo soñado, todo divino. El vestido ya está listo y es de Claudia Arce. ¡Es lo mejor que me pudo pasar porque ella me calma! Por ahí le pido que me tape algo porque no me gusta y Claudia me dice que voy a estar divina, que me quede tranquila. Es una genia total". El novio, por su parte, lucirá un traje de Daniel Casalnuovo.

Verborrágica y feliz, Belén cuenta por qué decidió con su novio casarse ahora. "Nos íbamos a casar en mayo pero se postergó por el Covid. Pensábamos dejarlo para el año que viene pero hace poco, en un viaje a Mendoza, vimos una oportunidad en un lugar muy hermoso y dijimos: 'por qué no la hacemos ahora si era nuestro plan. ¡Que la pandemia no nos pueda!'. Va a ser íntimo, familiar, muy cándido. Y después, cuando esto haya pasado y el mundo esté más acomodado se vendrá la fiesta. Por ahora es una celebración que no deja de ser una fiesta, obviamente, pero mas tranqui, con familia. Hasta tuve que dejar primos y tíos afuera porque mi mamá tiene 16 hermanos y si algún día hago una fiesta con todos, debería ser en el Luna Park (ríe). Me fundiría porque tengo 74 primos. No puedo hacerla con todos así que ya teníamos un filtro de familia íntima. Además tengo mucha gente del medio que quiero mucho. Moria (Casán) me reprochó que me caso un lunes a propósito porque ella tienen grabación del Cantando 2020. Me dijo que le gustaría estar. Lo mismo Marley. Espero poder festejar con todos ellos en otro momento. Recibí mensajes muy hermosos, cálidos, llenos de amor y de buenos deseos. Y bromeaban con esto de casarme en pandemia, lejos y un lunes (ríe). Pero les prometo que alguna vez lo voy a hacer como lo teníamos pensado: un sábado y en Buenos Aires. Nos da pena que el hermano de Fabián no pueda estar porque vive en Nueva York y está difícil la cosa allá. Y mi sobrina Sofi se fue a vivir a España y vamos a estar en videollamada con ellos, que son muy cercanos".

-¿Por qué el apuro?

-Queremos celebrar el amor, estamos muy felices y vamos a formar una familia. Estamos abiertos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero formar un hogar y estamos preparados para las bendiciones que Dios nos mande. Ya encontrar un amor, ser correspondida y apostar es una gran bendición.

-La pandemia separó a algunas parejas pero a ustedes los fortaleció

-Siento que estoy con Fabián desde hace 20 años, porque la pandemia nos unió de una forma increíble: fue un master en pareja. Llevamos dos años juntos pero siento que nos conocemos hace muchísimo tiempo después de esta experiencia.

Belén no verá a su novio hasta el día de la boda. "Lo decidimos así porque somos muy románticos. Soy chapada a la antigua, lo admito, vengo de una familia muy tradicional y me gusta que ciertas cosas no se pierdan. También tengo una sorpresa muy linda para la noche de bodas que no puedo adelantar porque no sería sorpresa, pero es algo que me mandé a hacer con una diseñadora. Va a salir todo divino porque está hecho con mucho amor y dedicación. Estamos felices y ansiosos y ya nos extrañamos porque llevamos unos días sin vernos".

