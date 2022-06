Se filtró un video íntimo del actor catalán Santi Millán con otra mujer y su esposa tuvo una inesperada reacción

En las últimas horas, España se ha visto sacudida por un escándalo: la filtración de un video sexual del actor y conductor Santi Millán , conocido por su labor en el programa Got Talent España. En el video en cuestión, se lo veía en una situación íntima con una mujer que no era su esposa.

“No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito”, dijo Millán en declaraciones al periódico ABC tras la filtración del video. El actor catalán de 53 años sumó: “No entiendo de leyes ni demás, así que mucho más no voy a comentar”.

Sin embargo, toda la atención la lupa de los medios se posó sobre la mujer del catalán desde hace dos décadas, la periodista y productora Rosa Olucha , con quien se casó en 2009 y con quien tuvo dos hijos, Marc y Rut. La comunicadora, cansada de los comentarios que le llegaron a sus redes, hizo un descargo en el que pidió que no la ubiquen en el lugar de víctima cuando está lejos de serlo.

“Yo estoy bien”, aclaró Olucha y prosiguió: “Deberías preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más. No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya”, escribió tajante.

Asimismo, Rosa, lejos de mostrarse enojada, hizo hincapié en la libertad que prima en su matrimonio. “Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado, y de momento, ni tan mal”, aseveró.

“Me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, la gente folla. Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres”, manifestó en otro tramo de su publicación.

Olucha aseguró que los comentarios de “pobrecita” que ha recibido son producto de una sociedad “católica y patriarcal” , y luego hizo alusión a los medios de comunicación “convencionales” que, de acuerdo a sus palabras, le generan “asco”.