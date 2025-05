“Están hartos”: Las mujeres de Brooklyn y Romeo, señaladas como las causantes del drama familiar de los Beckham

La grieta que divide a la familia de David y Victoria Beckham es cada vez más grande y no parece haber, en un futuro cercano, una solución certera. Lo que comenzó hace tres años como un rumor luego de la boda del primogénito, Brooklyn, y Nicola Peltz, terminó de estallar en el cumpleaños número 50 del exjugador del Manchester United, donde la joven pareja brilló por su ausencia. Al dolor de la ex Spice Girl se sumó el desplante de su nuera y la aparición de un “fantasma” del pasado, a quien ya catalogaron como “el chivo expiatorio” del conflicto: la novia de Romeo, Kim Turnbull.

Una dolorosa ausencia

David Beckham posó en su cumpleaños número 50 con sus padres, con su mujer y con tres de sus cuatro hijos: Brooklyn no estuvo presente

David Beckham cumplió 50 años el 2 de mayo y para celebrar el medio siglo de vida organizó tres fastuosas celebraciones. En la primera, que tuvo lugar en la casa familiar en los Cotswolds, el anfitrión, su mujer y sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven y sus íntimos lucieron de gala y comieron a la luz de las velas. Durante la velada, Romeo levantó la copa y le dedicó unas sentidas palabras a su papá. Ni Brooklyn ni Peltz estuvieron presentes.

La familia Beckham continuó con los festejos en Burdeos, hasta donde llegaron en un avión privado. En el viñedo francés favorito del agasajado, disfrutaron de varios vinos y degustaron las exquisiteces del lugar. El primogénito y su esposa tampoco fueron de la partida. De regreso a Londres, Beckham eligió el restaurante Core by Clare Smyth, en Notting Hill, para brindar con sus amigos famosos: Tom Cruise, Eva Longoria y José Bastón, Guy Ritchie y su mujer Jacqui Ainsley fueron de la partida. Mientras Cruz ofreció un breve show con su voz y su guitarra y Harper aprovechó para protagonizar varias instantáneas, Brooklyn decidió dejar su silla vacía. Quien sí estuvo presente en cada uno de los planes fue Kim Turnbull, la novia de Romeo.

Victoria Beckham y Harper, cómplices

Según informó el diario The Mirror, Beckham tiene el “corazón roto” y “está desconsolado”. “Es una puñalada en el corazón que no haya asistido a ninguna de las celebraciones del 50 aniversario de David, y le duele a toda la familia, incluidos los abuelos y hermanos”, aseguraron. Page Six y también se hizo eco del enfrentamiento: “Su familia ya no puede soportar más esta tontería”, le dijo al medio una fuente de los Beckham. “En cierto modo, esto no es una sorpresa, aunque supongo que nadie puede creer que hayan desdeñado el cumpleaños número 50 de David cuando había tantos eventos a los que podrían haber asistido. Su comportamiento fue espantoso”, agregó la fuente.

La dedicatoria de Victoria Beckham a su marido, por sus 50 años

Brooklyn, de 26 años, y Nicola, de 30, suelen pasar tiempo con los padres de ella, el empresario multimillonario Nelson Peltz y su mujer, Claudia Heffner Peltz, pero “nunca más van a los eventos familiares de los Beckham” ni visitan a David y Victoria, reveló otra fuente a medio estadounidense. Por ese motivo, muchos apuntan a Nicola Peltz como la responsable de la distancia entre Brooklyn y su familia.

¿Un chivo expiatorio?

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en una de sus últimas apariciones públicas Getty Images

Mientras unos se enfocan en la figura de Nicola Peltz, otros comenzaron a darle más protagonismo en la guerra de los Beckham a la DJ y empresaria británica Kim Turnbull, la novia de Romeo. Kim es la nieta adinerada del renombrado escultor y pintor de posguerra William Turnbull, mientras que su padre Alex Turnbull y su tío Johnny fueron parte de la banda de post-punk 23 Skidoo, formada en 1979, repasó el diario Daily Mail.

Entre los nombres que figuran en el pasado amoroso de la joven se encuentra Rocco Ritchie, el hijo de la reina del Pop Madonna y del director de cine, Guy Ritchie. En esa lista también estaría Brooklyn Beckham, y esa habría sido la chispa que encendió la discordia entre los hermanos. Sin embargo, algunas personas cercanas a la familia creen que esa historia es falsa y busca correr el foco del problema real.

El segundo hijo de David Beckham asistió al festejo de cumpleaños de su padre junto a su novia, Kim Turnbull, la tercera en discordia

“Que Kim haya sido ahora ‘arrojada a los lobos´ como causa de la disputa familiar es ´profundamente perturbador´ para los padres y hermanos de Brooklyn”, publicó el Daily Mail, basado en un allegado a la familia. Incluso Cruz, el menor del clan, desmintió esa información en una publicación de Instagram que luego fue eliminada. “Brooklyn y Kim nunca salieron”, respondió el joven a un comentario de un usuario de la red social.

Por último, una amiga de la DJ apuntó contra la mujer de Brooklyn por estas nuevas versiones. “Esto no tiene nada que ver con Kim, se trata de Nicola”, aseguró. Por su parte, los amigos de la familia aseguraron que es Peltz quien aleja a Brooklyn de sus padres y hermanos al comenzar una discusión antes de los eventos familiares y luego impedir a su marido que asista.

Tiempos pasados: Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, su hermana Harper, David Beckham, Cruz y Victoria, en una foto que el mismo Brooklyn compartió hace tiempo en su cuenta de Instagram