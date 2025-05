Cómo Victoria Beckham “arruinó” la boda de su hijo Brooklyn e hizo llorar a su nuera, Nicola Peltz

Los conflictos entre los integrantes de la familia Beckham están más vigentes que nunca. Mientras algunos de los miembros del clan no se dirigen la palabra desde hace meses, esta semana se dio a conocer un extraño episodio ocurrido hace varios años, que habría acrecentado la grieta.

Según informó People, Victoria Beckham no pudo evitar robarse la atención en la boda de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz, celebrada en 2022. Una fuente cercana a la familia Peltz afirmó que la ex Spice Girl “arruinó” el gran día de la feliz pareja al robarles su baile especial durante la recepción.

Brooklyn y Peltz compartieron el primer y segundo baile de la noche, mientras sonaban versiones en vivo de “Only Fools Rush In” y “Stand By Me”, informó el Daily Mail en ese momento. La terrible experiencia ocurrió después de que Marc Anthony subiera al escenario para dedicarle la canción elegida por la pareja para el momento más especial de la velada.

Para disipar los imparables rumores de que la relación entre ellas no es para nada amigable, Victoria Beckham y Nicola Peltz posaron juntas en un evento a principio de 2024 Getty Images - Getty Images North America

“Antes de que comenzara el tema, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... ¡Victoria Beckham!’”.

Estas declaraciones fueron refrendadas por las de otras personas que formaron parte del exclusivo grupo de invitados. “Los recién casados tuvieron su primer baile y un segundo, como se evidencia, y luego Nicola tuvo el baile tradicional con su padre”, le dijo uno de los invitados a Page Six.

Y agregó: “Cuando actuó Marc Anthony, mucha gente se levantó a bailar, y sí, finalmente, Brooklyn y Victoria bailaron, al igual que David y su hija, Harper. Todos se preguntan por qué eso habría molestado a Nicola”.

Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, su hermana Harper, David Beckham, Cruz y Victoria (Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham)

Sin embargo, otra fuente le dijo en exclusiva a Page Six que los bailes “breves” fueron solo para fotos mientras la actriz aún llevaba puesto su vestido de novia. Se suponía que sería una especie de preámbulo del baile real, que tendría lugar cuando Marc Anthony, amigo de la familia Beckham, subiera al escenario.

Lo que ocurrió luego llevó a Peltz a “salir corriendo de la habitación llorando”. Una fuente corroboró el relato de People, añadiendo que Peltz, de 30 años, y Brooklyn, de 26, habían elegido específicamente la canción de amor de Anthony “You Sang to Me” para el momento “romántico”.

“Estaba pensado como el gran momento especial y romántico”, indicó la fuente, explicando que el baile había sido “practicado, planeado y coreografiado”.

“Para lograrlo, realizaron una inversión millonaria en la banda, muchas horas de planificación y coreografías diferentes. Todas las familias lo sabían, y Victoria decidió hacerlo: les arruinó el momento”, aseguro.

Los roces entre suegra y nuera surgieron antes de que se celebrara el matrimonio instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Otra fuente cercana a la joven pareja le dijo a Page Six que “todos en la sala fueron testigos de lo que sucedió” en ese momento. “El impacto fue palpable”, indicó. “Fue profundamente doloroso. Desafortunadamente, no fue un caso aislado. Es un patrón que aún ocurre hoy en día”, explicó luego.

Los rumores de una disputa entre Victoria, de 51 años, y su nuera han estado circulando desde la boda de abril de 2022, cuando la ex estrella de “Bates Motel” usó un vestido de novia de Valentino en lugar de uno diseñado por la ex-Spice Girl.

Ya a principio de agosto de ese año, Page Six daba cuenta de que la boda entre Peltz y el hijo mayor del exfutbolista inglés había generado más disputas que armonía. “No se soportan y no se hablan, todos los eventos previos a la boda fueron espantosos”, le contó una fuente cercana a la familia a aquel medio. Y agregó que Victoria se habría enojado mucho cuando su nuera no permitió que ella fuera parte de la organización del casamiento.

La publicación de David Beckham para Brooklyn y Nicola Peltz Captura

Tiempo después, Page Six informaba que a la diseñadora y cantante no le habría gustado el titular de la portada de la revista británica Tatler, que describió a Peltz como “La nueva Señora Beckham”. Con el correr de las semanas, lejos de apaciguarse, los rumores sobre una mala relación entre las dos mujeres se volvieron cada vez más fuertes. Y entonces, llegó la entrevista que colmó la paciencia de Beckham y su esposa.

“Para mi boda, estaba previsto que usara el vestido de novia de Victoria. Estaba realmente muy emocionada de poder usar un diseño que creó mi futura suegra. Pensé que era algo hermoso y una historia muy linda”, le contó la actriz a la revista. Y continuó: “Mi amiga, la estilista Leslie Fremar y mi mamá estaban ayudando con el diseño, y pensé: ‘Oh, esto va a ser muy divertido. Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y luego pasaron unos días y Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar del diseño. Entonces, hablé con mi mamá y Leslie, y les dije: ‘Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿Cuál es el siguiente paso?’ He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar al atelier para probarme el vestido que finalmente usé. Eso es realmente lo que sucedió”.

Haciéndose cargo de los rumores, la actriz continuó: “Cuando leo cosas que dicen cosas como que nunca planeé usar un vestido de Victoria o cosas así, hieren mis sentimientos. Eso no es la verdad”. Su marido también decidió hacerle frente a la situación: “Para ser honesto, mi esposa es obviamente mi primera prioridad y nunca quiero verla molesta. Cuando la gente dice cosas ridículas, simplemente hablamos de ello y seguimos adelante. Nos apoyamos mutuamente al 100% y seguimos adelante juntos”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la Met Gala de 2023 Getty Images

Lo cierto es que durante el fastuoso festejo de la boda, la familia Beckham no habría tenido el mismo protagonismo que los Peltz. En principio, de los preparativos se encargó casi de manera excluyente Claudia, la madre de la novia. Además, durante el festejo, la familia del novio no ocupó junto a ellos la mesa principal. Después de la boda, los novios partieron junto a la familia Peltz para disfrutar junto a ellos su luna de miel.