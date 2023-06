Se reveló el nombre original de “Bohemian Rhapsody”, el clásico de Queen que se convirtió en una de las mejores canciones de la historia

escuchar

La canción “Bohemian Rhapsody” es uno de los himnos del rock y una de las canciones populares más famosas del siglo XX. Escrita en 1975 por Freddie Mercury, líder de la célebre banda Queen, apenas vio la luz -muy a pesar de algunos productores musicales que no confiaban en su éxito- se convirtió en un suceso. Hoy, a casi 50 años de su lanzamiento, se conoció el verdadero nombre que el ídolo británico pensó para una de las canciones que lo convirtió en una verdadera estrella.

A diferencia de muchas otras grandes canciones de la historia, “Bohemian Rhapsody” tuvo desde su lanzamiento varios momentos destacados. Cuando apareció como sencillo, estuvo durante nueve semanas en la cima de las listas británicas. En 1991, con la muerte del cantante, volvió al puesto número uno de los rankings. En ese momento alcanzó un total de 2.176.000 discos vendidos, lo que la convirtió en el tercer sencillo más vendido en el Reino Unido de todos los tiempos. Por último, en 2018 y gracias a la biopic de Mercury, que lleva como título el nombre de la canción, superó las 1.600 millones de reproducciones y se convirtió en la canción más escuchada del siglo XXI.

Un hallazgo inédito

Pese a su fama y a las distintas versiones sobre su creación, nunca se supo hasta ahora el verdadero nombre que Mercury había pensado para su disruptivo tema; hasta hoy. Es que gracias a una subasta de la famosa casa Sotheby’s, en Londres, trascendieron las imágenes de las notas personales del autor de “We will rock you” y “Love of my life”. Allí, además de anotaciones varias y los borradores de algunos de sus temas más famosos, se lee con claridad que Freddie bautizó por primera vez a su creación como “Mongolian Rhapsody”.

Los borradores de Mercury revelan, además, algo del contexto en el que el cantautor escribía sus canciones. Las anotaciones fueron escritas en su mayoría en tinta negra y azul y en lápiz. Como anotador, Mercury usó varios papeles de la aerolínea británica British Midland Airways -cerrada hace ya mucho tiempo-. Cada una de las hojas está encabezada por un calendario de 1974 con el detalle de todos los meses, el logo de la empresa y los distintos puntos de venta, todos dentro de Inglaterra.

Los borradores de Freddie estaban bajo la custodia de Mary Austin y serán subastados en Sothesby https://www.sothebys.com/

El líder de Queen usó 15 páginas para desparramar sus ideas sobre “Bohemian Rhapsody”. En uno de los fragmentos, se puede adivinar cómo tachó la palabra “Mongol” y la reemplazó pon “Bohemia”. En otra de las hojas se revela una posible apertura para el segundo verso. Las notas de Mercury dicen: “Mamá, ha comenzado una guerra, tengo que irme esta noche”. La versión final de la canción finalmente perdió la referencia militar: “Mamá, acabo de matar a un hombre”, reza el tema.

Si bien los borradores cuentan parte de la historia de la canción, no revelan por qué Mercury cambió el título. Los manuscritos, que también incluyen borradores de clásicos de Queen como “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” y “We Are the Champions”, provienen de una colección personal almacenada en la casa que Mercury compró en 1980 en Londres llamada Garden Lodge.

Queen, a la venta

Uno de los manuscritos de Mercury, con la letra de 'We Are The Champions' https://www.sothebys.com/

Una selección de estos artículos se podrá ver por primera vez en Sotheby’s de Nueva York del 1 al 8 de junio. Luego, los manuscritos recorrerán Los Ángeles y Hong Kong y regresarán a Londres en agosto. La letra también forma parte de una colección de más de 1.500 artículos de Mercury, incluida ropa y obras de arte, titulada “Freddie Mercury: A World of His Own”, que se subastará en Londres en septiembre.

Sotheby’s estima que la letra alcanzará un valor de entre 250.000 y 400.000 dólares, mientras que se espera que la corona y la capa que usó Mercury para cantar “God Save the Queen” durante su última gira con la banda alcancen entre 75.000 y 100.000 dólares.

“Durante muchos años he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba”, dijo Mary Austin, la primera novia del cantante y su heredera, quien se ocupó de las pertenencias del difunto cantante desde su muerte. “Pero los años han pasado y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida”, expresó Mary según un comunicado de la misma casa de subastas.

Mary Austin, el gran amor de su vida

“Era importante para mí hacer esto de una manera que sintiera que a Freddie le hubiera encantado, y no había nada que le encantara más que una subasta”, agregó Austin. “Freddie fue un coleccionista increíble e inteligente que nos mostró que hay belleza, diversión y conversación en todo”, agregó. “Espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddie, tanto en público como en privado, y para que el mundo comprenda más y celebre su espíritu único y hermoso”, continuó.

Austin compartirá un porcentaje de las ganancias de las ventas con las organizaciones benéficas de VIH/SIDA Mercury Phoenix Trust y Elton John Aids Foundation.

