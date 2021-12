Laurita Fernández y Nicolás Cabré: ¿nuevamente en crisis?

Una vez más, los rumores de ruptura revolotean alrededor de la pareja de Nicolás Cabré y Laurita Fernández. El actor y la bailarina cuentan con un largo historial de encuentros y separaciones, pero esta vez todo parece indicar que el final es definitivo. Así lo aseguraron en Intrusos del Espectáculo (América TV), donde contaron que ya no viven juntos, que esta vez tampoco hubo terceros en discordia y que el anuncio oficial del fin del amor lo harán muy pronto los propios protagonistas.

“Se ve venir una separación que ha tenido estertores anteriores y reconciliaciones varias”, comenzó Rodrigo Lussich a deshilvanar la noticia. “En este caso, según la información que nos llega, es una separación que de concretarse se blanqueará oportunamente y ya sería definitiva”, agregó. “Aparentemente la situación por la que estarían pasando es sin retorno”, agregó Adrián Pallares, y contó que la ruptura no tiene que ver con terceras personas ni con temas laborales. “Tiene que ver con planes de vida, ideas que son distintas”, expresó, y Lussich agregó que en lo que no pueden concordar es en un mismo proyecto de familia.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández en octubre, a la vuelta de unas vacaciones Gerardo Viercovich

Tras dar los nombres de los protagonistas de la historia, Lussich contó que buscaron la palabra de Laurita Fernández pero que ella todavía no quiere hablar del tema, aunque no desmintió la información. Además, destacó que la bailarina ya no tiene publicaciones recientes en las redes sociales en donde él aparezca y que se la ve más sociable, algo que no sucede cuando está con el actor.

La pareja llevaría tres semanas de crisis y separación y quien se va a encargar de blanquear la ruptura va a ser ella, contaron en la mesa, porque Cabré nunca habló de los pormenores de sus romances en la prensa. Por último, Virginia Gallardo contó que Laurita se estaría mudando de nuevo a la casa que compraron juntos y que luego ella se quedó tras haberle pagado al actor su mitad.

Tiempo atrás y también en Intrusos, Laurita Fernández había oficializado el regreso de la pareja pero con un leve cambio: cada uno vivía en su casa.

La conductora, bailarina y actriz comenzó aquella nota charlando de su futuro laboral: contó que tiene muchas ganas de volver a subirse a las tablas con un musical, que tiene propuestas -aunque no quiso decir más- y que serían recién para el año que viene. “Para después de la temporada tengo algunas cosas, así que ¡ojalá!”, dijo, con la esperanza de concretar alguno de esos proyectos, y confió que las propuestas son tanto para hacer televisión como teatro. “Mientras tanto estoy con muchas conducciones de fin de año y esas cosas, que a mí me recontra divierte hacer. Y aprovechando a mudarme, aprovechando el tiempo”, agregó.