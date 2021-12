Antonio Laje: ¿cómo afectaron al rating de sus programas las acusaciones de maltrato?

“Para mí es dificilísimo hablar de este tema”. Esta mañana, el reloj marcaba las 8.23 cuando Antonio Laje decidió utilizar la pantalla de su noticiero Buenos días, América (América) para brindar su testimonio, luego de una semana donde su nombre fue involucrado, indirectamente, en lo que se podría definir como situaciones de maltrato laboral hacia excompañeras de trabajo. Hoy, Buenos días, América llegó a un buen pico de 2 puntos, logrados luego del descargo de Laje, en el tramo denominado Buenos días, América extra, que arranca a las 9 de la mañana y continúa a la edición que se inicia a las 6.30, demostrando el interés del público por los sucesos acontecidos.

Imagen en baja

El viernes 26, la periodista María Belén Ludueña se despidió de Buenos días, América llorando ante las cámaras . A partir de ese día, aparecieron voces que, sin nombrar a Laje, dieron a entender que el conductor no generaba los mejores climas laborales y hasta se sugirió que actuaría con virulencia.

Horas después de la salida de Ludueña, la nutricionista Fiorella Vitelli y la periodista Maite Pistiner se refirieron a la mala experiencia que significó para ellas trabajar en el noticiero de la primera mañana del canal, quienes se sumaron a las declaraciones de Ángel de Brito , que insinuó que Ludueña no gozaba del mejor trato. “Que triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. Por qué llora @LuduenaMBelen? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya ”, sostuvo el conductor de LAM.

El rating, termómetro inacabado de los deseos de las audiencias, reflejó, en las últimas dos semanas, vaivenes que fueron de un piso de 0,4 décimas a un techo de 2,5 puntos. Sin embargo, ninguna de esas marcas se dio con posterioridad a la salida de Ludueña.

El lunes 22 de noviembre, Buenos días, América y Buenos días, América extra midieron 0,4 y 1,5, respectivamente, marcas que llegaron a 1,3 y 1,9 al día siguiente. El miércoles 24, la primera edición llegó a 1,3 y la segunda a 1,8.

El jueves 25 de noviembre, Buenos días, América cerró en 1,5 y la segunda edición marcó el pico de 2,5 puntos, lo más alto de las últimas diez emisiones. El viernes 26, los promedios fueron 1,6 y 2 puntos. Así las cosas, el promedio semanal, entre el 22 y el 26 de noviembre, fue de 1,2 para el espacio que va de 6.30 a 9. En cuanto a lo cosechado por la franja que va de 9 a 11, el número final fue de 1,9 de promedio, cerrando la semana con la despedida de María Belén Ludueña.

Semana del escándalo

El lunes 29 de noviembre, Buenos días, América promedió 1,8 puntos y la edición Extra marco 2,4 puntos. Un día después, la primera edición descendía a 1,4 y la segunda a 2 puntos. Esos números, ya con el escándalo desatado, siguieron la tendencia el miércoles 1 de diciembre cuando llegaron a 1,5 y 1,6.

El jueves pasado, el primer tramo subió a 1,7 y el segundo a 2,2, pero las cifras volvieron a caer este viernes, cuando el espacio que se inicia a las seis de la mañana hizo solo 1,1 y la franja que arranca a las 9 se plantó en 1,5.

Durante la última semana, Buenos días, América promedió 1,5, mientras que el tramo denominado Extra logró 1,9. Teniendo en cuenta las marcas de la semana anterior, subió 3 décimas el promedio del primer envío y se mantuvo igual en la segunda parte.

El llanto de Laje tras responder las acusaciones de maltrato

“Yo no me escondo en redes, yo estoy acá, todos los días, en el mismo horario, en un canal de televisión que me abrió las puertas siempre y que no permitiría jamás que yo maltratara a alguien si ellos consideraran que estoy maltratando. Y acá voy a seguir, al menos por ahora voy a seguir acá, dando la cara y pidiéndoles mil disculpas a los que se sintieron lastimados, no fue jamás mi intención”, sostuvo Laje en su descargo de once minutos, para luego salir del aire durante un buen rato.