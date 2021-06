Sebastián Estevanez e Ivana Saccani se convertirán en padres por cuarta vez: “Más felices no podemos estar”

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani tienen una feliz noticia para contar: van a ser en padres por cuarta vez en diciembre. En esta oportunidad fue el actor el encargado de hacer el anuncio y lo hizo con una foto donde puede verse la pancita de embarazo de la modelo y cuatro manos que forman un corazón sobre ella. La misma fue publicada en cuenta de Instagram. “Más felices no podemos estar. ¡Se agranda la familia!”, escribió para no dejar dudas.

Días atrás había comenzado a correr el rumor. “Quienes van a ser papás en diciembre por cuarta vez juntos y siguen como una familia unida son Ivana Saccani y Sebastián Estevanez. Muy linda noticia, los Estevanez papás nuevamente, agrandan el clan familiar. Él estuvo en la última tira que se grabó en Argentina y cuando terminó la ficción, Separadas, la venían pasando mal”, contaban en Intrusos.

Ahora llegó la confirmación oficial.

El año pasado, el actor vivió un accidente doméstico cuando intentaba prender fuego para un asado con un “quebracho húmedo” y un poco de alcohol. En ese momento, le explotó la botella y se quemó algunas partes del cuerpo, entre ellas, la cara. “Fue durísimo, mucho dolor, pero ya por suerte estoy recuperado. Estoy contento que no le pasó nada ni a los chicos ni a Ivana, dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la mano, la oreja, el cuello, un desastre. Pensé que me moría, porque la quemadura no es que te duele solamente en el momento, te duele durante dos meses. Estuve con antibióticos, analgésicos, un desastre”, contó tiempo después.

Tras meses de rehabilitación, el actor de a poco volvió a tener presencia en las redes sociales y a contar cómo evolucionaba. Ahora esos meses grises parecen haber quedado atrás y en su lugar llega una hermosa noticia familiar, que fue celebrada por miles de seguidores, entre ellos Marley, Sabrina Garciarena, Marcela Kloosterboer, Georgina Barbarossa y Vanesa González.

LA NACION