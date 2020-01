Selena Gomez se refirió a la complicada relación que mantuvo con Justin Bieber Crédito: Instagram

La relación no solo fue larga sino que también fue intensa, por eso, hasta el día de hoy, el noviazgo entre Selena Gomez y Justin Bieber sigue dando que hablar. Mientras brindaba una entrevista, la cantante volvió a referirse a su ex e hizo una dura declaración, afirmando que sufrió maltrato emocional por parte de él.

"Encontré la fuerza para sanar", dijo durante una charla con Lulu Garcia-Navarro para NPR este domingo, mientras hablaba acerca de cómo siguió adelante después de su separación final con Bieber, en marzo del 2018. "Es peligroso mantenerse en un estado de víctima todo el tiempo, y no intento ser irrespetuosa con lo que digo, yo siento que fui víctima de un cierto tipo de abuso".

Enseguida desde el programa le preguntaron si se refería a un abuso emocional, a lo que Gomez respondió que sí. "Tengo que encontrar una forma de entender todo lo que pasó con una mirada adulta, y eso implica entender las elecciones que yo hacía. Si bien no quiero pasarme el resto de mi vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de decir que me siento mucho más fuerte. Nunca antes me había sentido así de fuerte, encontré una manera de transitar por esto con la mayor gracia posible".

Según contó Gomez, una de las cosas que más la ayudó fue componer su canción, "Lose you to love me". "Estoy muy orgullosa de la canción", aseguró. "Hoy en día tiene un significado distinto del que tenía cuando la escribí. Siento que no pude cerrar un ciclo con el respeto que se necesitaba, y lo acepté, pero sé que necesito alguna manera para decir algunas cosas que desearía haber dicho antes".

Selena Gomez y Justin Bieber comenzaron a salir en 2010 Fuente: Archivo

"No es una canción de odio, sino que dice que teníamos algo hermoso y eso nunca lo voy a negar. Fue muy difícil todo, y estoy feliz de que haya terminado. Creo que esta fue una gran manera de decir, '¿Sabés? Se terminó'. Entiendo lo que pasó, y lo respeto, pero ahora estoy aquí escribiendo un nuevo capítulo", indicó la cantante.

Los jóvenes tenían 16 años cuando se conocieron en 2009, en una cita arreglada por el representante de él y la madre de ella. En principio fueron amigos, pero a los pocos meses comenzaron a ser novios y los fanáticos llamaron "Jelena" a la pareja. Su primera aparición pública fue en una fiesta post Oscars de Vanity Fair, en 2011. "No me gusta esconderme, eventualmente voy a enamorarme y a explorarme a mí misma", explicó la morocha.

Hoy en día, ella disfruta de la soltería y se enfoca de lleno en su carrera mientras que él, comparte la vida con su esposa, la modelo Hailey Baldwin Bieber.