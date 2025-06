Selfies, besos y champagne: quién es Nat Wolff, el hombre que se ganó el corazón de Billie Eilish

Con un beso y muchas miradas cómplices, Billie Eilish y Nat Wolff confirmaron los rumores que durante el último tiempo circularon con fuerza: entre ellos hay algo más que una amistad. La cantante y su nuevo amor revelaron el misterio el fin de semana durante una escapada romántica a Venecia, cuando decidieron salir al balcón para mimarse bajo el sol. Afuera, los fotógrafos aprovecharon el momento y la imagen dio la vuelta al mundo.

Eilish y Wolf disfrutaron de unos días de descanso juntos y eligieron la ciudad del amor como destino ideal. Allí, se dejaron ver juntos y muy divertidos en el balcón del hotel donde se hospedaron. Durante un rato, aprovecharon la vista de la ciudad del amor para charlar, brindar con champagne y tomarse algunas selfies. También hubo varios besos y muchos gestos tiernos.

Amor, champagne y selfies para Billie Eilish y su flamante novio en la ciudad del amor Backgrid UK/The Grosby Group

La pareja disfrutó del sol y del pasaje en el balcón del hotel Backgrid UK/The Grosby Group

Los rumores de romance entre Eilish y Wolff comenzaron a circular hace un tiempo, el fin de semana, ellos mismos se encargaron de confirmar la relación Backgrid UK/The Grosby Group

Durante los días de relax, la pareja se mostró muy unida y relajada. Los dos lucieron looks engamados: remera de algodón blanca y un jean. El lunes, tras su regreso a Los Ángeles, fueron fotografiados otra vez juntos, esta vez a la salida de una entrega de premios: iban en el auto de ella, con la cantante al volante.

Esta no es la primera vez que se los ve juntos a Billie Eilish y a Nat Wolff. En marzo, según repasó la revista Hola!, salieron juntos de los iHeart Music Video Awards y luego disfrutaron de un paseo por los locales de Nueva York.

Quién es Nat Wolff

Nathaniel Marvin Nat Wolff tiene 30 años, nació en Los Ángeles y viene de una familia de artistas: su madre es la actriz Polly Draper y su padre, el pianista de jazz Michael Wolff. Su hermano, Alex, también es parte de la industria del espectáculo.

Nat Wolff es músico y actor Kevin Winter - WireImage

La música ocupa gran parte de su vida desde que era muy pequeño: toca el piano, la guitarra y la batería, compuso su primera canción a los cinco años y fue el líder de The Naked Brothers Band, un conjunto de pop rock de fines de 2000, del que también participó su hermano y que luego se convirtió en una serie de Nickelodeon.

Como actor, Wolff logró de a poco construirse una carrera en Hollywood. Luego de sus trabajos para Nickelodeon, fue extra en la famosa película Año nuevo (2011), actuó en Paz, amor y malentendidos (2012), coprotagonizó junto a Lily Collins Editando el amor (2012) y compartió cartel con Selena Gomez en Behaving Badly (2014). También actuó en Bajo la misma estrella (2014), papel por el que ganó dos premios Teen Choice.

En el 2015 interpretó a Quentin Jacobsen en la adaptación para la gran pantalla de la novela Paper Towns. En 2017 protagonizó Death Note, en 2020 se puso bajo las órdenes de Gia Coppola en Mainstream y el año pasado fue la figura de Antes de conocernos.

En relación con la música, en 2024 Wolff protagonizó junto con Billie Eilish, cuando aún eran amigos, el videoclip de Chihiro. En ese momento, la cantante describió la participación de Wolff como una “conexión insuperable”.

En relación con su vida amorosa, no es la primera vez que Wolff se vincula con alguien del medio: dentro de sus citas más famosas están Miranda Cosgrove, Margaret Qualley y Grace Van Patten. También lo relacionaron con Suki Waterhouse y Bella Thorne.

El particular motivo que lo acercó a Billie Eilish

Según contó el mismo Wolff y repasó la revista People, él y su hermano se hicieron muy amigos de Billie Eilish cuando fueron teloneros de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, en 2024. En una entrevista que le concedió a Variety, en octubre, recordó que se conectaron a partir de lo que se siente por tener el síndrome de Tourette. “Incluso cuando veía a Billie en entrevistas, decía: ‘Es una de nosotros’”, comentó, en aquel momento. “Conocemos todas las maneras en que intentamos silenciarnos, relajarnos o suavizarnos para los demás, y lo bien que es no tener que hacerlo con ciertas personas”, dijo Wolff.

Si bien no dijo nada aún sobre su relación con Wolff, Billie Eilish se dejó ver a los besos con él Jordan Strauss - Invision

Eilish habló sobre su experiencia con Wolff en un video para Vogue. “Mi primera impresión real de ti, cuando te conocí, fue en la fiesta posterior a los Oscar, estaba sentada en el sofá afuera y simplemente apareciste”, recordó. “Fue como algo inmediato —ni siquiera sé de qué hablamos, pero fue inmediato—. Dije: ‘¡Eh!’”, agregó.

En esa misma entrevista con Vogue, la dos veces ganadora del Oscar expresó su intención de mantener su vida privada lo más lejos posible de la prensa. “Ojalá nadie supiera nada sobre mi sexualidad ni sobre mi vida amorosa. Nunca, nunca, nunca”, dijo. “Y espero que nunca más lo vuelvan a saber. Y nunca más volveré a hablar de mi sexualidad. Y nunca más volveré a hablar de con quién estoy saliendo”, aseguró.