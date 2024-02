escuchar

Billie Eilish se convirtió en una de las protagonistas de la 66° gala de los Premios Grammy, al ser homenajeada con dos galardones a Mejor canción del año y Mejor canción escrita para un medio visual, por “What Was I Made For?”, en el film de Barbie. La artista no solo emocionó a todos los asistentes en Los Ángeles con su interpretación junto a su hermano al piano, sino que se llevó todos los aplausos por su icónico look inspirado en la muñeca.

La noche de este domingo 4 de febrero, se celebró la 66° gala de los Premios Grammy, que tuvo lugar en Los Ángeles y rindió homenaje a los productores y artistas de la industria musical, principalmente lanzados entre el 1° de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023.

La cantante estadounidense nueve veces ganadora del Grammy formó parte de la banda sonora de Barbie, la película que Greta Gerwig dirigió en 2023 y que protagonizaron con un gran éxito Margot Robbie y Ryan Gosling. Esta participación la consagró una de las mayores triunfadoras de la noche de este domingo, junto a Taylor Swift, Dua Lipa y Lana del Rey.

Tras desfilar por la alfombra roja con una chaqueta del dress code de Barbie y de recibir la noticia por la que fue ovacionada por el público, Billie Eilish protagonizó una emotiva interpretación de la balada “What Was I Made For?”, junto a su hermano Finneas O’Connell en el piano.

Además de la emoción que generó su interpretación en acústico, Billie Eilish se llevó todas las miradas por su espectacular look, que incluyó un guiño a la muñeca creada por Ruth Handler. Y es que la artista estadounidense lució un conjunto exacto a la Barbie Poodle Parade, lanzada en 1965 y que se trató de una adiestradora profesional de perros, que siempre iba acompañada por su querido caniche blanco.

Así, la intérprete de “Ocean Eyes” lució un pañuelo rosado en la cabeza, un conjunto de blazer y falda de tubo verde oliva y un tapado de rombos de este tono, combinado con blanco. Un accesorio que tampoco pudo faltar en su outfit fueron los lentes de sol, con los que posó idéntica a la propia Barbie de 1965.

La divertida interrupción de Meryl Streep en medio de la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles

Otra de las invitadas estrella a la 66° ceremonia de los Premios Grammy fue la actriz de Hollywood Meryl Streep. La protagonista de El diablo viste a la moda, vivió un divertido momento junto al anfitrión de la gala, Trevor Noah, al ingresar unos minutos tarde.

El conductor de televisión se encontraba en la mesa en la que la estrella de Hollywood debía sentarse, junto a Mark Ronson. “Su suegra estará sentada acá. ¿Saben quién es? ¡Meryl Streep!”, advirtió. Aunque la actriz no se encontraba aún en el salón, ya que se retrasó unos minutos.

Y añadió: “¡Meryl Streep es una de las más grandes actrices de todos los tiempos! Y ella estará sentada en esta silla. No puedo creerlo”. En ese preciso momento, la protagonista de La dama de hierro apareció entre el público y le pidió perdón a Noah. “¡Oh! ¡No lo puedo creer! Meryl Streep está acá, por si creyeron que estaba mintiendo. No tenés que disculparte conmigo”, señaló, entre la inevitable risa de los asistentes.