Separada, Brenda Asnicar estaría en pareja con el cantante de trap Duki

Brenda Asnicar se separó de su marido y estaría manteniendo una relación con Duki, el cantante de trap Crédito: Instagram

18 de febrero de 2020 • 15:41

Después de seis años en pareja y dos de casados, Brenda Asnicar se habría separado del colombiano Alejandro de Angulo, y su corazón estaría ocupado por un reconocido cantante de trap argentino: Duki. Esta tarde, durante la emisión de Intrusos, uno de los periodistas del programa contó detalles de esta flamante relación.

"Brenda Asnicar se casó en el 2017 con un empresario, con un ingeniero colombiano llamado Alejandro, que ella dice que no es millonario pero allá lo definen así", comenzó relatando Guido Záffora. "Se separó, pero hoy en día está con un famoso de la música. Él se llama Duki, es rapero y trapero, un cantante que los jóvenes conocen muy bien; están juntos hace un tiempo".

Según revelaron en el ciclo de América, la relación habría florecido a través de las redes sociales. "Muchos dicen que Duki está muy enamorado de Brenda desde hace mucho tiempo, que intercambiaban mensajes por Instagram. Cuando ella se separa y se viene a la Argentina, lo empieza a acompañar en su gira por todo el país".

Desde el panel del programa, también analizaron la cuenta de Instagram de ambos, revelando que se siguen mutuamente, y mostrando un curioso mensaje que dejó el músico en la cuenta de la actriz el día de San Valentín. "Comenten los que van a pasar este 14 de febrero abrazando una almohada", escribió ella al publicar una foto suya. "Quisiera ser una almohada", respondió él.

Durante el mes de mayo, en una entrevista en Cortá por Lozano, Brenda contaba algunos detalles de su matrimonio, el cual siempre mantuvo alejado de los medios. "Estoy casada con un colombiano, vivimos en Cali y somos muy felices", aseguraba. "Es un ingeniero amoroso, buena onda. Todo el mundo lo quiere un montón. Es súper atento. A veces hay cosas en las que me ahogo en un vaso de agua, que para él son súper fáciles y me tranquiliza", decía en su momento. "Yo quiero tener la iniciativa y él me enseña, me explica. Él es muy lindo, es muy compañero. No es fácil encontrar un compañero así, por eso tomé la decisión de estar con él. Es lindo sentir apoyo bien".

Brenda y Alejandro se casaron en una playa de Croacia. "Éramos re pocas personas, se llegaba en lanchita. Lo único que iluminó fue la luna llena. Estábamos entre amigos y no hubo dress code", compartió, además de revelar que durante la noche de bodas se quedó dormida.