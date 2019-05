Brenda Asnicar habló de su casamiento: "Me quedé dormida en la noche de bodas"

La cantante y actriz visitó Cortá por Lozano y dio detalles de su casamiento con un ingeniero colombiano - Fuente: Telefé 05:10

Brenda Asnicar está en pareja desde 2013 con Alejandro de Angulo. Sin embargo, son muy pocos los detalles conocidos sobre su marido, y el casamiento en 2017 transcurrió en secreto.

De visita en Cortá por Lozano, Brenda se animó a contar un poco de su vida matrimonial. "Estoy casada con un colombiano, vivimos en Cali y somos muy felices", dijo antes de que la conductora le preguntara cómo conoció a su pareja.

"Por una amiga en común. Me invitó a desayunar a su casa y cuando llegué estaba él. En ese momento, yo estaba de novia con un cubano y fue como que nos saludamos y le dije que me iba a casar. Y él dijo: '¿Cómo que te vas a casar? ¿Cuánto hace que estás saliendo?'. Y yo le respondí que hacía una semana". Brenda y Alejandro fueron amigos durante tres meses, hasta que ella se separó y ahí comenzaron una relación.

Además, Brenda desmintió que de Angulo fuera un empresario millonario como circuló por los medios. "Es un ingeniero amoroso, buena onda. Todo el mundo lo quiere un montón. Es súper atento. A veces hay cosas en las que me ahogo en un vaso de agua, que para él son súper fáciles y me tranquiliza", reveló.

"Yo quiero tener la iniciativa y él me enseña, me explica. Él es muy lindo, es muy compañero. No es fácil encontrar un compañero así, por eso tomé la decisión de estar con él. Es lindo sentir apoyo bien".

Por último, Asnicar dio detalles de su boda en una playa en Croacia, a la que descubrió gracias a Google Maps. "Éramos re pocas personas, se llegaba en lanchita. Lo único que iluminó fue la luna llena. Estábamos entre amigos y no hubo dress code", compartió. Finalmente, contó que lo que siguió después fue "la antinoche de bodas": "Creo que me quedé dormida".