La modelo no dudó en sacar las garras ante un comentario malicioso en su cuenta de Instagram Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2020 • 13:52

Otra ruptura en cuarentena llamó la atención de la gente. Fue Marcelo Tinelli quien a través de las redes sociales dio a conocer que, después de ocho años, él y Guillermina Valdes habían decidido separarse. A pesar de ese contexto, la modelo no dudó un segundo en sacar sus armas para defender al clan luego de un punzante comentario que recibió en una foto que subió a su cuenta de Instagram.

Valdes compartió una imagen de Lorenzo, el hijo que tiene en común con Tinelli, donde mostraba cómo estaban pasando la cuarentena. "No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento quería compartirlo. Cuarenteneando... Y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto lo va a convertir en una persona más creativa). Mamá de 4 tratando de meterle sabiduría al asunto... Fuerza, madres", había escrito la empresaria como epígrafe de la foto en cuestión. Y, aunque la mayoría no dudó en responder positivamente a su observación, una seguidora escribió un malicioso comentario. "¡Era morocho! ¿En qué momento tiene el pelo y las cejas de ese color? ¿Efecto cuarentena o sigue los pasos de la familia? ¿Cirugías, tatuajes y tinta a temprana edad porque no se aceptan tal como son?", opinó.

Valdes eligió no pasar por alto el tema y contestó: "¡¡Oh my God!! Qué horror este comentario... Se puso rubio ¿qué sé yo por qué? Por el sol, por los genes, ni idea... Cuánta maldad tiene cierta gente. A todos mis hijos les cambió el color de pelo en algún momento... De todos modos es increíble la cabeza de cierta gente, impensado".

La separación menos esperada

Después de ocho años, Tinelli y Valdes se separaron Crédito: Instagram

Con el siguiente mensaje, el conductor de ShowMatch se encargaba de hacer el anuncio de la ruptura este domingo, en sus redes sociales."Con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes".

Al respecto, la actriz le dijo al programa Los ángeles de la mañana : "La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir, mi mensaje es el mismo. Siempre le voy a desear lo mejor porque no solo es el padre de Lorenzo, sino una gran persona".

Valdes y Tinelli empezaron a salir en 2012, tuvieron a su hijo Lorenzo en 2014, atravesaron una pequeña crisis en 2015 y, desde entonces, todo parecía ir bien entre ellos hasta que ahora llegó esta noticia.